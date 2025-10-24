Costa Rica vs Marruecos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Este viernes 24 de octubre se vivirá un duelo cargado de emoción en el Mundial Sub-17 Femenil 2025, cuando Costa Rica se mida ante la anfitriona Marruecos en el cierre del Grupo A. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar, aunque las ticas parten como ligeras favoritas tras su destacada actuación ante Brasil.

🇨🇷 Costa Rica busca el boleto a la fase final

El combinado centroamericano ha sido una de las gratas sorpresas del torneo. Después de un inicio complicado ante Italia, cayendo 3-0 en su debut, las dirigidas por Harold López mostraron una notable mejoría al empatar 1-1 frente a Brasil, una de las grandes potencias del fútbol femenino juvenil.

Ese valioso punto mantiene con vida a las ticas, que ahora necesitan ganar sí o sí para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Una victoria las colocaría entre las segundas o, al menos, entre las mejores terceras del certamen.

🇲🇦 Marruecos, urgido de sumar ante su gente

Por su parte, Marruecos ha tenido un torneo difícil. Pese a jugar como local y contar con el apoyo de su afición, las marroquíes han perdido sus dos primeros encuentros, quedando al borde de la eliminación. Sin embargo, una victoria en este cierre de grupo podría darles una mínima esperanza de avanzar como una de las mejores terceras.

Las locales buscarán reivindicarse y ofrecerle una alegría a su público, aunque la tarea no será sencilla frente a una Costa Rica que llega con mejor ritmo y confianza.

🔍 Claves del partido

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Competición: Mundial Sub-17 Femenil – Grupo A

Mundial Sub-17 Femenil – Grupo A Lugar: Estadio de Rabat, Marruecos

Estadio de Rabat, Marruecos Situación: Costa Rica necesita ganar para clasificar; Marruecos, para mantener vida.

🔮 Pronóstico Fulbox

Ambos equipos saldrán con todo, pero el orden táctico y la solidez mostrada por Costa Rica ante Brasil podrían marcar la diferencia. Las ticas llegan motivadas, con un ataque más eficiente y una defensa que ha sabido reaccionar tras el tropiezo inicial.

👉 Pronóstico: Costa Rica 2-1 Marruecos

Costa Rica aprovechará su momento anímico para sellar su pase a la fase final, mientras que Marruecos se despedirá con una actuación digna ante su público.

