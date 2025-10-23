México vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Femenil 23 de Octubre 2025

Amistosos

La Selección Mexicana Femenil vuelve a la acción este jueves 23 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde enfrentará a Nueva Zelanda en el primero de dos partidos amistosos de preparación. Este encuentro marca una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Pedro López de consolidar su estilo de juego y recuperar confianza frente a su afición.

⚽ México busca reencontrarse con la victoria

Tras empatar ante Colombia en su último amistoso, el combinado mexicano regresa a la cancha con 23 jugadoras convocadas, en su mayoría provenientes de Tigres, Pachuca y América, clubes que aportan la base del equipo nacional.

Pedro López continúa con el proceso de reestructuración del Tri Femenil tras la ausencia en el Mundial 2023. Este ciclo apunta directamente a la Copa del Mundo 2027 en Brasil y al inicio de la clasificación de Concacaf, donde México compartirá grupo con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El objetivo inmediato: retomar el rumbo ganador y mostrar una versión sólida en todas sus líneas, especialmente en el ataque, uno de los puntos a reforzar en esta nueva etapa.

🇳🇿 Nueva Zelanda, rival con historial favorable

El combinado oceánico llega a México con la intención de mantener su dominio histórico. En los dos enfrentamientos previos, Nueva Zelanda ganó ambos:

🏟️ Mayo 2019: México 1-2 Nueva Zelanda

México 1-2 Nueva Zelanda 🏟️ Septiembre 2022: México 0-1 Nueva Zelanda

Sin embargo, el Tri buscará romper esa racha y aprovechar el factor local, antes de disputar el segundo encuentro el 26 de octubre en Ciudad Juárez.

📅 Detalles del partido

Partido: México vs Nueva Zelanda

México vs Nueva Zelanda Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Jueves 23 de octubre de 2025 Hora: 20:00 (CDMX) / 22:00 (E.T.)

20:00 (CDMX) / 22:00 (E.T.) Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

🔮 Pronóstico Fulbox

Con el respaldo de su afición y una plantilla reforzada, México Femenil parte como favorito para llevarse el triunfo.

👉 Pronóstico: México 2-1 Nueva Zelanda

El equipo de Pedro López tiene la oportunidad perfecta para demostrar que su renovación avanza con paso firme rumbo a Brasil 2027.

