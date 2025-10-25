Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League 2025 presenta uno de los encuentros más esperados de la jornada: Aston Villa vs Manchester City, un choque entre dos equipos en plena forma que buscan su cuarta victoria consecutiva. El duelo en Villa Park promete intensidad, goles y grandes figuras, con Unai Emery y Pep Guardiola dirigiendo desde las bancas.

🔵 Manchester City, en racha y con Haaland imparable

El Manchester City llega con paso firme tras vencer 2-0 al Villarreal en la Champions League, con un nuevo gol de Erling Haaland, quien suma nueve partidos seguidos marcando. También derrotaron al Everton por el mismo marcador en liga, consolidándose como el perseguidor más cercano del Arsenal.

El delantero noruego acumula 11 de los 17 goles de los Citizens en la Premier, reafirmando su candidatura a la Bota de Oro. El City acumula nueve partidos invicto entre todas las competiciones y ha mantenido su portería a cero en sus últimos tres triunfos.

🦁 Aston Villa busca mantener su gran momento

El Aston Villa, por su parte, llega tras caer 2-1 ante los Go Ahead Eagles en la Europa League, pero su rendimiento en liga ha sido sólido, venciendo a Fulham, Burnley y Tottenham en sus últimos compromisos.

Los dirigidos por Emery podrían igualar un récord de 89 años si logran su cuarta victoria consecutiva en la Premier, algo que solo el Preston North End consiguió en 1936.

⚽ Pronóstico: Villa 2-3 Manchester City

Aunque los “Villanos” son fuertes en casa, el poder ofensivo del City y la eficacia de Haaland podrían marcar la diferencia.

Pronóstico final: Aston Villa 2-3 Manchester City.

Un duelo vibrante donde los de Guardiola deberían imponer su jerarquía y mantener la presión sobre el Arsenal.

