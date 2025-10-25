Everton vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Tottenham Hotspur visita este domingo al Everton en el Hill Dickinson Stadium por la jornada 9 de la Premier League 2025, en un partido que promete intensidad entre dos equipos con realidades opuestas: los Spurs, en busca de regularidad, y los Toffees, invictos en su nuevo estadio.

⚽ Tottenham busca reencontrarse con el triunfo

El conjunto dirigido por Thomas Frank atraviesa un tramo complicado con solo una victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. A pesar de mantenerse en la sexta posición de la tabla, los Lilywhites necesitan reaccionar tras la derrota ante Aston Villa (2-1) y el empate sin goles en Champions frente al Mónaco.

Curiosamente, los Spurs siguen invictos como visitantes en la Premier League, con 10 puntos de 12 posibles, lo que les da esperanza de conseguir un resultado positivo en Merseyside. Sin embargo, las lesiones vuelven a ser un obstáculo: Cristian Romero, James Maddison, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma y Destiny Udogie encabezan una extensa lista de bajas.

🏟️ Everton defiende su fortaleza en casa

Por su parte, el Everton de David Moyes vive un gran momento en su nuevo hogar: ocho puntos en cuatro partidos y ningún encuentro perdido en el Hill Dickinson Stadium.

El regreso de Jack Grealish es una gran noticia para los Toffees, aunque las lesiones de Jarrad Branthwaite y Nathan Patterson dejan huecos importantes en defensa.

El Everton ha ganado sus últimos cinco partidos de Premier League jugados en domingo, y además, el Tottenham no gana en Merseyside desde 2018, lo que añade peso histórico al duelo.

🔮 Pronóstico

Ambos equipos llegan con argumentos sólidos, pero también con limitaciones ofensivas.

Pronóstico: Everton 1-1 Tottenham.

Un empate justo en un choque donde la estrategia y el desgaste físico serán claves.

