América vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Partido de Leyendas 2025

Fútbol Mexicano

La pasión del Clásico Nacional llegará a la frontera con el esperado Partido de Leyendas América vs Chivas, que se disputará el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Mobil Park de Tijuana. Este encuentro reunirá a figuras históricas del fútbol mexicano en una noche cargada de nostalgia, emociones y espectáculo familiar.

Ídolos de dos épocas vuelven al campo

El evento, organizado por Leyendas Producción, contará con la presencia de ídolos que marcaron generaciones. Por el América, destacan nombres como Cuauhtémoc Blanco, Luis “El Matador” Hernández, Aquivaldo Mosquera, Paul Aguilar, Jesús Molina y Salvador Cabañas.

Del lado de las Chivas, los aficionados podrán disfrutar del talento de Adolfo “Bofo” Bautista, Ramón Ramírez, Carlos Salcido, Francisco “Maza” Rodríguez y Alberto “Venado” Medina.

Las puertas del estadio abrirán desde las 5:00 pm, con un show especial en el medio tiempo y ambiente de auténtico clásico nacional.

Homenaje a Salvador Cabañas: su despedida del fútbol

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje a Salvador Cabañas, quien anunció que este será su último partido como futbolista profesional.

“Es el último partido para alegrar mi vida”, declaró el exgoleador paraguayo, visiblemente emocionado. Su excompañero Aquivaldo Mosquera resaltó el valor del homenaje: “Cabañas representa mucho para México y para Paraguay. Se lo merece al 100%”.

Un clásico con historia y corazón

El “Partido de Leyendas” promete unir generaciones y revivir los recuerdos de los América vs Chivas más memorables. Los boletos están disponibles en Boletomóvil y Farmacias Roma.

Será una noche para celebrar el fútbol, la amistad y la historia de dos clubes que representan la esencia del balompié mexicano.

Last modified: octubre 25, 2025