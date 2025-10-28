Written by: octubre 28, 2025 Mundial Sub-17

Colombia vs Japón EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Femenil Sub-17 2025

Colombia vs Japón

La emoción del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 continúa este miércoles 29 de octubre con un auténtico partidazo de poder a poder entre Colombia y Japón, quienes se enfrentarán por un boleto a los cuartos de final. El encuentro promete intensidad, técnica y mucha emoción en la cancha.

🇨🇴 Colombia quiere dar la sorpresa ante una potencia

La Selección de Colombia Femenil Sub-17 llega motivada después de una gran reacción en la fase de grupos. El combinado sudamericano terminó segundo del Grupo E, solo por debajo de España, con un balance de dos victorias y una derrota.

Su camino comenzó con un duro tropiezo 4-0 ante La Furia Roja, pero el equipo cafetero mostró carácter al golear 3-0 a Costa de Marfil y cerrar con triunfo 1-0 sobre Corea del Sur. Ahora, buscarán extender su buen momento ante una selección japonesa que llega como una de las grandes favoritas al título.

🇯🇵 Japón llega con paso firme e invicta

La Selección de Japón Sub-17 ha vuelto a demostrar su poderío en la categoría. Las niponas cerraron la fase de grupos como líderes del Grupo F con 7 puntos, gracias a victorias 3-0 ante Nueva Zelanda y 2-0 frente a Zambia, además de un empate 1-1 con Paraguay.

El conjunto asiático destaca por su orden táctico, posesión de balón y precisión en el último tercio, características que la convierten en una rival sumamente peligrosa para Colombia.

🕒 Dónde ver Colombia vs Japón Sub-17

  • Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025
  • Hora: 13:00 (México) / 15:00 (Colombia) / 20:00 (España)
  • Sede: Academia Mohammed VI, Marruecos
  • Transmisión: Caracol TV, TUDN, ViX

🔮 Pronóstico

Será un duelo muy cerrado, pero la experiencia y solidez japonesa podrían marcar la diferencia.
Pronóstico: Japón 2-1 Colombia.

