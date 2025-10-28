México vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 continúa su camino en el Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, y este miércoles 29 de octubre disputará un emocionante duelo latinoamericano ante Paraguay, en la Academia Mohammed VI, por los octavos de final del torneo.

🇲🇽 México quiere seguir haciendo historia

El conjunto dirigido por Ana Galindo llega con confianza tras una destacada fase de grupos. El Tricolor Femenil terminó segundo del Grupo B con 6 puntos, luego de caer 2-0 en su debut ante Corea del Norte, pero recuperarse con dos victorias consecutivas:

México 1-0 Países Bajos

México 1-0 Camerún

Con un bloque defensivo sólido y una delantera disciplinada, México buscará su pase a los cuartos de final, demostrando que está listo para competir contra las potencias del futbol femenino juvenil.

🇵🇾 Paraguay llega invicta y con gran confianza

Del otro lado, Paraguay Sub-17 ha sorprendido al mundo con su rendimiento. Las guaraníes avanzaron como sublíderes del Grupo F con 7 puntos, tras triunfar sobre Zambia y Nueva Zelanda, además de empatar 1-1 ante Japón, una de las selecciones más fuertes del certamen.

El equipo sudamericano llega invicto y con una propuesta ofensiva que combina intensidad y velocidad, por lo que se espera un partido sumamente parejo.

🕒 Dónde ver México vs Paraguay Sub-17

Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

Miércoles 29 de octubre de 2025 Hora: 13:00 (México) / 20:00 (España)

13:00 (México) / 20:00 (España) Sede: Academia Mohammed VI, Marruecos

Academia Mohammed VI, Marruecos Transmisión: TUDN y ViX

🔮 Pronóstico

Se espera un duelo cerrado entre dos selecciones latinoamericanas en gran momento.

Pronóstico: México 1-0 Paraguay.

Last modified: octubre 28, 2025