Dodgers vs Blue Jays EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 6 Serie Mundial 2025

Béisbol

El Trofeo del Comisionado podría definirse este viernes cuando los Azulejos de Toronto reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 6 de la Serie Mundial 2025. Con ventaja de 3-2, Toronto está a una sola victoria de destronar a los campeones defensores, mientras que Los Ángeles busca forzar un decisivo Juego 7.

Dodgers vs Blue Jays: horario y dónde ver

El encuentro se disputará este viernes 31 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el Rogers Centre de Toronto, con transmisión exclusiva por FOX en televisión.

Serie: Toronto lidera 3-2.

Duelo de lanzadores: Yamamoto vs Gausman

El japonés Yoshinobu Yamamoto (3-1, 1.57 ERA) volverá al montículo por Los Ángeles tras dos aperturas históricas con juego completo. En esta postemporada, solo ha permitido cinco carreras limpias en 28 2/3 entradas, con 26 ponches y apenas cuatro boletos.

Por su parte, Kevin Gausman (2-2, 2.55 ERA) abrirá por Toronto. El derecho ha sido confiable, aunque en el Juego 2 permitió tres carreras y dos jonrones ante los Dodgers.

Contexto de la serie y claves del juego

Los Blue Jays llegan motivados tras vencer 6-1 en el Juego 5, con brillante actuación de Trey Yesavage (12 ponches en siete entradas) y jonrones de Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr.

Sin embargo, los Dodgers confían plenamente en su as Ace, Yamamoto, quien ya ha demostrado su temple en partidos de eliminación.

Pronóstico Dodgers vs Blue Jays

El dominio de Yamamoto podría marcar la diferencia y dar a Los Ángeles una nueva vida.

Pronóstico: Victoria de los Dodgers 3-1

La serie se igualará 3-3 y todo se definirá en un emocionante Juego 7 en Toronto.

Last modified: octubre 31, 2025