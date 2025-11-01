Written by: noviembre 1, 2025 Béisbol

Dodgers vs Blue Jays EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 7 Serie Mundial 2025

Blue Jays vs Dodgers

Todo se define este sábado 1 de noviembre de 2025, cuando los Dodgers de Los Ángeles visiten a los Blue Jays de Toronto en el Juego 7 de la Serie Mundial. El duelo por el campeonato se disputará desde el Rogers Centre a las 8:00 p.m. ET, con transmisión en vivo por FOX para Estados Unidos, así como por Imagen TV, ESPN y Fox para México.

Los Dodgers son favoritos en las apuestas con cuota de -146, mientras que los Azulejos pagan +123 por su triunfo.

🔵 Shohei Ohtani, la esperanza de los Dodgers

Los Ángeles forzó el séptimo juego con una victoria por 3-1 el viernes, y confía nuevamente en Shohei Ohtani, quien abriría con solo tres días de descanso.

El japonés ha sido clave en ambos lados del diamante, registrando 2.87 de efectividad y 55 jonrones durante la temporada regular.

En la postemporada, mantiene su poder ofensivo con ocho cuadrangulares y 14 carreras impulsadas.

Ohtani podría ser determinante, respaldado por un lineup que terminó segundo en carreras, OPS y jonrones durante el año.

🔹 Toronto apuesta a la experiencia de Scherzer y al bate de Guerrero Jr.

Los Blue Jays confían en el veterano Max Scherzer, tricampeón de Serie Mundial, quien buscará controlar a la poderosa ofensiva angelina.

A pesar de su efectividad de 5.19, su experiencia lo convierte en un rival peligroso en partidos decisivos.

El ataque local será liderado por Vladimir Guerrero Jr., quien promedia .415 en postemporada con ocho jonrones y 15 impulsadas, siendo la gran figura de Toronto.

🏆 Pronóstico del Juego 7: Dodgers 5-3 Blue Jays

Los Dodgers llegan con mayor profundidad en el bullpen y una ofensiva más consistente. Aunque Toronto cuenta con el apoyo de su afición, la potencia de Ohtani y compañía podría definir la serie.

Pronóstico: gana Los Ángeles y conquista su noveno título de Serie Mundial.

