Blue Jays vs Dodgers EN VIVO Hora y Canal Por Internet Juego 4 Serie Mundial 2025

Béisbol

La Serie Mundial de la MLB 2025 continúa este martes por la noche con el cuarto juego entre los Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, desde el Dodger Stadium. Tras una histórica victoria por 6-5 en 18 entradas, los Dodgers lideran la serie 2-1 y buscarán ponerse a un paso del título con Shohei Ohtani como protagonista tanto en el montículo como con el bate.

Ohtani, la doble amenaza de los Dodgers

El japonés Shohei Ohtani (1-1, 2.87 ERA) será el abridor de Los Ángeles y, además, una de las mayores amenazas ofensivas del encuentro. En el tercer juego, Ohtani se embasó nueve veces, conectando dos jonrones y dos dobles, además de recibir cinco boletos intencionales, en una de las actuaciones más dominantes en la historia de la Serie Mundial.

Como lanzador, Ohtani acumula 19 ponches y una efectividad de 2.25 en esta postemporada. Los Dodgers son favoritos en las casas de apuestas con -200 en la línea de dinero, y se espera que mantengan su dominio en casa, donde registran 6-1 en playoffs.

Blue Jays confían en Shane Bieber y su ofensiva

Los Blue Jays enviarán al montículo a Shane Bieber (4-2, 3.57 ERA), quien buscará frenar la potente ofensiva angelina. Toronto necesita que su estrella Vladimir Guerrero Jr. mantenga el ritmo: el dominicano batea .414 con seis jonrones y 12 impulsadas en la postemporada. También destaca Ernie Clement, con un impresionante .386 de promedio y 22 hits.

A pesar de ser los menos favorecidos (+175), los canadienses ya demostraron su capacidad de reacción y buscarán igualar la serie.

Pronóstico: Dodgers 6 – Blue Jays 3

Con Ohtani encendido y el impulso de su afición, los Dodgers tienen todo para ampliar su ventaja. Se recomienda apostar Dodgers -1.5 (+100) y Más de 8 carreras (-110).

Last modified: octubre 28, 2025