Written by: noviembre 1, 2025 Fútbol Mexicano

Monterrey vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Liga MX Apertura 2025

Monterrey vs Tigres

La Jornada 16 del Apertura 2025 nos regalará uno de los partidos más esperados del futbol mexicano: el Clásico Regio 141 entre Monterrey y Tigres, un choque que promete intensidad, goles y emoción en el norte del país.

Monterrey vs Tigres: un clásico con sabor a Liguilla

Ambos equipos ya están clasificados a la Liguilla, pero este encuentro puede definir el orden final en la tabla. Tigres marcha segundo con 32 puntos, mientras que Rayados ocupa el quinto lugar con 30 unidades. Un triunfo puede cambiar completamente el panorama rumbo a la última jornada.

El Estadio BBVA, próximo recinto mundialista, será sede de la batalla este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (centro de México). La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX.

Domènec Torrent y Guido Pizarro: duelo de estrategas con historias distintas

El técnico español Domènec Torrent, con experiencia en el Barcelona, Bayern y Manchester City, vivirá su primer clásico regio. Aunque tiene a Monterrey entre los mejores, su estilo ha sido criticado por la falta de contundencia ofensiva.

Por su parte, Guido Pizarro, histórico exjugador felino, afrontará su segundo clásico como entrenador. En su primer duelo como DT, Tigres derrotó 2-1 a Rayados, y ahora busca consolidarse como candidato al título.

Pronóstico del Clásico Regio 2025

Se espera un encuentro equilibrado y de alto voltaje. Rayados buscará aprovechar su localía, pero Tigres llega con mejor ritmo y solidez defensiva.

Pronóstico: Monterrey 2-2 Tigres.

Ambos equipos mantendrían su lugar entre los primeros puestos del Apertura 2025, dejando todo para definirse en la última jornada.

Etiquetas: , , , , , Last modified: noviembre 1, 2025
Atlas vs Toluca Previous Story
Atlas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025
América vs León Next Story
América vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Pumas vs Tijuana

Pumas vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 16 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 2, 2025

La Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX traerá un duelo clave entre Pumas UNAM y Xolos de Tijuana, quienes se enfrentarán el...

Read More
América vs León

América vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 1, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El América se enfrenta al León...

Read More
Atlas vs Toluca

Atlas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 1, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Liga MX entra en su recta final...

Read More
Puebla vs Cruz Azul

Puebla vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: octubre 31, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Jornada 16 del Torneo Apertura...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *