Liverpool vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Liverpool vs Real Madrid

El mítico estadio de Anfield será testigo este martes de otro capítulo en una de las rivalidades más emocionantes del fútbol europeo: Liverpool vs Real Madrid. Ambos gigantes llegan al choque con la obligación de reafirmar su poderío continental en la UEFA Champions League 2025-26, en lo que promete ser un encuentro lleno de intensidad, historia y revancha.

Previa del Partido: Liverpool Busca Redención en Europa

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, logró un respiro en la Premier League tras su victoria 2-0 ante el Aston Villa, con un gol histórico de Mohamed Salah, su número 250 con los Reds. Esa victoria detuvo una racha negativa y devolvió algo de calma al técnico neerlandés, muy cuestionado por los resultados recientes.

En la Champions, el conjunto inglés mostró su mejor versión con un contundente 5-1 sobre el Eintracht Frankfurt, seguido de un ajustado 3-2 ante el Atlético de Madrid en Anfield. Con ese triunfo, el Liverpool alcanzó su decimoquinta victoria consecutiva en casa en competiciones europeas, confirmando que Anfield sigue siendo una fortaleza difícil de conquistar.

A nivel de plantilla, Slot contará con Alexis Mac Allister y Andy Robertson, recuperados, mientras que Curtis Jones y Alexander Isak son duda por molestias musculares. Las bajas de Alisson Becker y Jeremie Frimpong complican las rotaciones, pero el espíritu competitivo del equipo inglés sigue intacto.

Real Madrid: Xabi Alonso y la Máquina Blanca en Marcha

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso llega a Anfield con una racha impresionante: 13 victorias en 14 partidos en todas las competiciones. Los blancos lideran LaLiga tras golear 4-0 al Valencia y vienen de una sólida campaña europea, con triunfos ante Marsella, Kairat y Juventus.

A pesar de las bajas defensivas de Carvajal, Rüdiger y Alaba, el Madrid mantiene su solidez y ambición. Alonso ha sabido combinar juventud y experiencia, liderando una transformación táctica que mantiene la esencia ganadora del club. Jugadores como Jude Bellingham, Rodrygo y Vinicius Junior siguen siendo las grandes armas ofensivas de un equipo acostumbrado a brillar en las noches de Champions.

Pronóstico: Anfield Retumba, Pero el Real Madrid Impone su Jerarquía

El Liverpool buscará aprovechar el empuje de su afición para repetir su último triunfo sobre el Madrid en casa, pero la consistencia y pegada del equipo blanco parecen demasiado para frenar.

Pronóstico final: Liverpool 1-2 Real Madrid.

El conjunto de Xabi Alonso podría llevarse un triunfo ajustado en un duelo vibrante, reafirmando su candidatura al título y dejando a los Reds con mucho que reflexionar.

