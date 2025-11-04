Brasil vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Este miércoles 5 de noviembre, el estadio de Rabat, Marruecos, será el escenario de una semifinal de alto voltaje en el Mundial Sub-17 Femenil 2025. Brasil y Corea del Norte se enfrentan por un lugar en la gran final, en un duelo que promete intensidad, talento y mucha emoción.

Corea del Norte, el campeón que quiere repetir la historia

La selección de Corea del Norte llega a esta instancia como la vigente campeona del mundo y principal candidata a retener el título. Las norcoreanas mostraron su poderío en los cuartos de final, donde aplastaron 5-1 a Japón, demostrando un dominio absoluto tanto en ataque como en defensa.

Con un estilo disciplinado y una ofensiva letal, Corea ha ganado todos sus partidos en el torneo y busca su cuarta corona mundial Sub-17, además de su segunda consecutiva, consolidando su hegemonía en la categoría.

Brasil sueña con su primera final mundialista

La Canarinha Sub-17 llega con la moral en alto tras una sufrida clasificación ante Canadá. El cuadro sudamericano empató en tiempo reglamentario y necesitó de los penales para imponerse 5-4, mostrando fortaleza mental y temple en los momentos decisivos.

Brasil ha tenido un torneo muy completo, con una defensa sólida y un ataque veloz, pero ahora se enfrentará a su desafío más grande: superar a la campeona del mundo, que no ha mostrado fisuras hasta ahora.

Horario y lo que está en juego

El Brasil vs Corea del Norte se jugará este miércoles 5 de noviembre en Marruecos. La ganadora avanzará a la gran final del Mundial Sub-17 Femenil 2025, mientras que la perdedora luchará por el tercer lugar del certamen.

Pronóstico:

Un choque equilibrado, pero Corea del Norte parte como favorita. Pronóstico: Corea del Norte 3-1 Brasil.

Last modified: noviembre 4, 2025