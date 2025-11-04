PSG vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Parque de los Príncipes se viste de gala este martes por la noche para recibir uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, los dos mejores equipos del torneo hasta el momento, se enfrentarán con un solo objetivo: mantener su récord perfecto y dar un golpe de autoridad en Europa.

Previa del Partido: Choque de Potencias en París

El PSG, dirigido por Luis Enrique, ha logrado sobreponerse a una serie de lesiones importantes y mantiene un rendimiento impecable tanto en Ligue 1 como en la Champions League. Los parisinos llegan tras una agónica victoria 1-0 ante el Niza, con gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94, demostrando carácter y dominio absoluto del juego.

En la competición europea, el conjunto francés viene de una goleada histórica 7-2 ante el Bayer Leverkusen, consolidándose como líder de su grupo con nueve puntos. El regreso de figuras como Kvaratskhelia y Dembélé refuerza la ofensiva de un PSG que busca reafirmar su condición de campeón.

Bayern de Múnich: La Máquina Imparable de Vincent Kompany

En el otro frente, el Bayern de Múnich de Vincent Kompany vive un momento espectacular. El gigante alemán suma 15 victorias consecutivas en todas las competiciones, con una delantera demoledora liderada por Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, responsables de más de 50 goles en lo que va de temporada.

Su última victoria por 4-0 ante el Club Brujas confirmó el poderío ofensivo y defensivo de un equipo que no ha concedido goles en dos de sus últimos tres partidos fuera de casa. Aunque llega segundo del grupo por diferencia de goles, el Bayern buscará arrebatarle el liderato al PSG en terreno francés.

Pronóstico y Expectativas

El PSG mantiene un récord invicto en casa, pero la potencia del Bayern y su impresionante racha hacen prever un duelo electrizante. Con ambos equipos en plenitud ofensiva, el encuentro promete ser un espectáculo de alta intensidad.

Pronóstico final: PSG 1-3 Bayern Múnich.

El poderío bávaro podría imponerse ante la presión parisina, confirmando al Bayern como el gran candidato al título europeo.

Last modified: noviembre 4, 2025