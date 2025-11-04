Written by: noviembre 4, 2025 Copas Internacionales

Pafos vs Villarreal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Pafos vs Villarreal

El Villarreal visita al Pafos FC este miércoles por la noche en busca de su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League 2025-26. El Submarino Amarillo ocupa la posición 31 en la clasificación general del torneo con solo un punto en tres partidos, mientras que el equipo chipriota marcha 29°, tras sumar dos empates en su debut histórico en la máxima competencia europea.

El Pafos, la revelación chipriota que sueña con seguir avanzando

El conjunto dirigido por Juan Carlos Carcedo vive un momento histórico. Tras estrenarse en la Champions con un empate ante el Olympiacos y una dura derrota frente al Bayern Múnich, el Pafos FC logró rescatar otro punto ante el Kairat, mostrando solidez y carácter. En su liga local, los chipriotas marchan segundos, a solo un punto del líder Omonia, lo que demuestra el buen momento que atraviesan.

Para este compromiso, Carcedo no podrá contar con Joao Correia, suspendido, ni con Pedrao, lesionado. Sin embargo, figuras como Vlad Dragomir, Domingos Quina y el veterano David Luiz prometen liderar al equipo en busca de una nueva hazaña europea.

Villarreal quiere despertar en Europa

El equipo de Marcelino García Toral llega motivado tras una racha positiva en La Liga, con goleadas ante Valencia y Rayo Vallecano. Sin embargo, su desempeño europeo ha sido discreto, con solo un empate en tres partidos.

Con Gerard Moreno, Nicolas Pepe y Ayoze Pérez como referentes ofensivos, el Villarreal buscará imponer su jerarquía ante un rival entusiasta pero inexperto.

Pronóstico: Pafos FC 1-2 Villarreal

El Pafos ha demostrado resistencia en sus primeras presentaciones, pero el Villarreal tiene mayor calidad y experiencia internacional. Se espera un partido reñido, aunque el Submarino Amarillo debería llevarse los tres puntos en suelo chipriota.

