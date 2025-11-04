México vs Países Bajos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 sigue haciendo historia en el Mundial Marruecos 2025. El equipo dirigido por Miguel Gamero avanzó a las semifinales tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales (5-4), con Valentina Murrieta como gran heroína al atajar dos disparos en el tiempo regular y otro más en la definición desde los once pasos.

El Tri Femenil Sub-17 se coloca así entre las cuatro mejores selecciones del torneo y está a un paso de disputar la gran final. Su próximo desafío será ante un rival conocido: Países Bajos, al que ya venció durante la fase de grupos.

México vs Países Bajos: revancha en semifinales

El duelo entre México y Países Bajos se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico de Rabat. La transmisión estará disponible en vivo y gratis a través de ViX.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Jornada 2 de la fase de grupos, donde las mexicanas sorprendieron al cuadro europeo con una victoria por 1-0, gracias a un golazo de Citlalli Reyes al minuto 87, pese a jugar con una futbolista menos tras la expulsión de Vanessa Paredes.

Camino a la final del Mundial Femenil Sub-17

En la otra semifinal del torneo se medirán Brasil y Corea del Norte, vigente campeona del mundo. Si México vence a las neerlandesas, podría disputar la final el sábado 8 de noviembre a las 13:00 horas (CDMX).

El equipo tricolor ha destacado por su solidez defensiva y su temple en los momentos decisivos. Con Murrieta bajo los tres palos y un grupo lleno de carácter, México sueña con alcanzar su segunda final en la historia del Mundial Sub-17 Femenil.

Last modified: noviembre 4, 2025