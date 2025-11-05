Manchester City vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Manchester City y el Borussia Dortmund protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada en la Champions League 2025-26. Ambos equipos llegan igualados con siete puntos tras tres partidos disputados, pero el conjunto alemán ocupa el sexto puesto de la clasificación general gracias a su mejor diferencia de goles.

El City quiere mantener su fortaleza en casa

El equipo dirigido por Pep Guardiola continúa mostrando su poderío tanto en Inglaterra como en Europa. Los Citizens han derrotado al Napoli y al Villarreal, además de empatar 4-4 ante el Mónaco, demostrando que su ataque sigue siendo uno de los más temidos del continente.

El gran protagonista vuelve a ser Erling Haaland, quien llega en estado de gracia tras anotar un doblete en Premier League y convertirse en el centro de atención ante su exequipo. Junto al Balón de Oro 2024, Rodri, el City buscará una victoria que lo acerque a la clasificación directa a octavos.

Los ingleses mantienen una racha implacable en el Etihad: 11 triunfos consecutivos frente a clubes alemanes, y nunca han caído ante el Dortmund en casa.

Borussia Dortmund, ofensiva total en la Champions

El conjunto de Niko Kovac ha sido una máquina de goles en esta edición del torneo. Con 12 tantos en tres partidos, el Dortmund es el segundo equipo más goleador, igualado con el Bayern Múnich. Destacan las actuaciones de Felix Nmecha y Jobe Bellingham, autores y asistentes clave en las victorias europeas recientes.

A pesar de su irregularidad en la Bundesliga, el BVB confía en su poder ofensivo para romper la historia en Manchester. Kovac recupera a Schlotterbeck y Süle, reforzando una zaga que necesitará su mejor versión ante Haaland.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Borussia Dortmund

Se espera un duelo vibrante entre dos ataques de élite. Sin embargo, el City es casi invencible en el Etihad y, con Haaland inspirado, tiene todo para sumar su tercera victoria consecutiva frente al Dortmund.

Last modified: noviembre 5, 2025