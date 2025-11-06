Chivas vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

El Estadio Akron será el escenario del cierre de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, cuando Chivas de Guadalajara reciba a Toluca este jueves 6 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El duelo podrá seguirse en Tubi y Amazon Prime, plataformas que transmitirán el partido en exclusiva.

Será un choque de alto voltaje entre dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: dar el primer paso rumbo a las semifinales del torneo Apertura 2025.

Chivas quiere recuperar su mística en la Liguilla

El Rebaño Sagrado llega a esta instancia con la ilusión de volver a pelear por el título. Las dirigidas por Antonio Spinelli finalizaron en el quinto lugar general con 33 puntos, mostrando un cierre de torneo muy positivo con seis victorias en sus últimos ocho encuentros.

En la jornada 17, Chivas goleó a Necaxa y demostró que llega encendida a la fase final. Sin embargo, deberá ser contundente en casa, ya que la vuelta se jugará en Toluca, un terreno históricamente complicado.

Toluca Femenil vive su mejor torneo y quiere hacer historia

Del otro lado, Toluca Femenil atraviesa uno de los mejores momentos en su historia. El equipo de Karla Martínez cerró la fase regular en el cuarto puesto con 35 puntos, el registro más alto desde la creación de la Liga MX Femenil.

Las Diablas Rojas vencieron 4-1 a Puebla en su último encuentro y llegan motivadas, aunque sin considerarse favoritas. “El mensaje es mantener la humildad”, declaró Martínez, exjugadora de Chivas.

El duelo promete emociones, talento y una dosis de historia: Toluca busca su primera semifinal, mientras que Chivas intentará reafirmar su jerarquía en liguillas.

