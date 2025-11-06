El Salvador vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La selección de Colombia Sub-17 vuelve a la acción este viernes 7 de noviembre en el Aspire Zone de Rayán, cuando se mida ante El Salvador por la segunda jornada del Grupo G del Mundial Sub-17 Catar 2025.

El partido se disputará a las 7:30 a.m. hora colombiana y será transmitido por Gol Caracol, RCN Fútbol y DSports.

Colombia busca su primer triunfo y el boleto a octavos

El equipo dirigido por Fredy Hurtado llega con buenas sensaciones tras empatar 1-1 frente a la vigente campeona, Alemania, en su debut.

Aunque comenzó en desventaja a los quince segundos de juego por un tanto de Toni Langsteiner, la Tricolor juvenil mostró temple y capacidad de reacción. El empate llegó al minuto 56 gracias a una gran jugada colectiva que culminó Juan José Cataño, con asistencia indirecta del portero Jorman Mendoza.

Ese punto inicial mantiene a Colombia bien posicionada en el grupo, y una victoria ante El Salvador podría asegurar su clasificación a los octavos de final, siempre que Alemania y Corea del Norte empaten o los asiáticos ganen.

El Salvador busca reivindicarse tras un duro debut

Por su parte, El Salvador llega con la misión de recuperarse tras caer 5-0 ante Corea del Norte en su estreno.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Serrano vive su primera experiencia mundialista en esta categoría y buscará mostrar una mejor imagen, priorizando el orden defensivo y la intensidad para competirle a una de las selecciones más sólidas del grupo.

Más allá del resultado, la Selecta apunta a sumar su primer punto en una Copa del Mundo Sub-17, algo que sería histórico para el fútbol salvadoreño.

Pronóstico Colombia vs El Salvador

Todo apunta a un duelo dominado por Colombia, que llega con confianza y una plantilla de mayor experiencia. Sin embargo, El Salvador podría complicar si logra resistir en defensa.

Pronóstico: Colombia 3-0 El Salvador.

Last modified: noviembre 6, 2025