Tigres vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Este sábado 8 de noviembre, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibirán al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, en un duelo que abrirá la jornada sabatina de la fecha 17 del Apertura 2025.

🟡 Así llegan

Después del empate en el Clásico Regio ante Monterrey, los dirigidos por Guido Hernán Pizarro Demestri llegan con 33 unidades, ubicados en la cuarta posición de la tabla y con la mira puesta en asegurar su pase directo a la Liguilla.

El cuadro universitario ha mostrado una defensa sólida y dominio en la posesión, virtudes que lo mantienen entre los principales candidatos al título.

Por el contrario, el Atlético de San Luis atraviesa un cierre complicado. Con apenas 16 puntos y en el decimocuarto puesto, los potosinos ya no tienen opciones de clasificación tras caer 2-1 ante Juárez, en un partido marcado por un autogol y la expulsión de Dourado.

🔥 Lo que está en juego

Para Tigres, el encuentro representa mucho más que tres puntos. Una victoria en el “Volcán” no solo garantizaría su boleto directo a la Liguilla, sino que también reafirmaría su dominio en casa y su condición de favorito al título.

San Luis, en cambio, busca cerrar el torneo con una actuación decorosa, tratando de sorprender a los felinos y romper su mala racha fuera de casa.

👶 Regla de Menores: un desafío adicional

Uno de los retos que enfrenta el conjunto universitario es cumplir con la Regla de Menores. Tigres ocupa el último lugar en esta clasificación, con un déficit aproximado de 215 minutos respecto a los 1,170 exigidos por el reglamento.

Por ello, Guido Pizarro podría dar minutos a jóvenes como Diego “Chicha” Sánchez y Bernardo Parra, para evitar una posible sanción o pérdida de puntos que pondría en riesgo su clasificación directa.

📺 Detalles del partido

Partido: Tigres UANL vs Atlético de San Luis

Tigres UANL vs Atlético de San Luis Competencia: Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025)

Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025) Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 Hora: 17:00 (Tiempo del centro de México)

17:00 (Tiempo del centro de México) Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza

Universitario, San Nicolás de los Garza Transmisión: Canal 7 (TV Azteca), FOX One y Caliente TV

⚽ Pronóstico

Todo apunta a una victoria auriazul. Tigres tiene mayor jerarquía, mejor momento y el impulso de su afición.

Pronóstico: Tigres 3-0 Atlético de San Luis.

Los felinos cerrarán la fase regular con fuerza, listos para encarar la Liguilla como uno de los candidatos más sólidos del campeonato.

Last modified: noviembre 8, 2025