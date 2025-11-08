Chivas vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Estadio Akron será el escenario del cierre de la fase regular del Apertura 2025, con un auténtico partidazo entre Chivas de Guadalajara y Rayados de Monterrey, duelo que definirá los boletos directos a la Liguilla.

🔥 Contexto del duelo

Guadalajara llega con 26 puntos, ubicado en el sexto lugar de la tabla, mientras que Monterrey suma 31 unidades y se posiciona en la quinta plaza. Ambos equipos tienen en juego mucho más que el orgullo: una victoria puede asegurar el pase directo a los cuartos de final del torneo.

El Rebaño Sagrado atraviesa un gran momento. Tras vencer 1-0 a Pachuca, acumula tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, con nueve goles a favor y solo tres en contra. Los dirigidos por Gabriel Milito han encontrado equilibrio entre intensidad y solidez defensiva, y llegan con la motivación de cerrar fuerte ante su afición.

Por su parte, Monterrey empató 1-1 en el Clásico Regio ante Tigres y no gana desde hace dos jornadas. Los Rayados registran una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro compromisos, con ocho goles anotados y ocho recibidos.

Con 9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, los regiomontanos saben que un triunfo los colocaría con 34 puntos, asegurando el top-4.

⚽ Historial reciente

En los últimos cinco enfrentamientos en Guadalajara, Chivas ganó tres, Monterrey uno y empataron una vez. Los Rayados no vencen en el Akron desde octubre de 2021, y el antecedente más reciente favorece al Rebaño, que se impuso 3-1 en el Apertura 2023.

🔵🔴 Choque de estilos: reencuentro con aroma a Barcelona

Más allá de lo deportivo, el duelo también marcará el reencuentro de dos figuras con pasado en el Barcelona: Gabriel Milito y Domènec Torrent.

Ambos coincidieron entre 2007 y 2011 durante la era dorada de Pep Guardiola; Milito como defensor y Torrent como asistente técnico. Hoy, sus ideas —inspiradas en el juego de posesión, presión alta y salida limpia— se enfrentarán cara a cara en la Liga MX.

En conferencia de prensa, Milito reconoció el reto:

“Nos queda un partido contra un gran rival. El encuentro ante Rayados será complicadísimo; tiene un gran entrenador, que conozco desde mi etapa en Barcelona… Para ganar ese partido hay que hacer un encuentro completo, casi perfecto.”

📺 Detalles del partido

Partido: Chivas de Guadalajara vs Rayados de Monterrey

Chivas de Guadalajara vs Rayados de Monterrey Competencia: Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025)

Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025) Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 Hora: 17:07 (centro de México) / 16:07 (Sonora)

17:07 (centro de México) / 16:07 (Sonora) Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video (streaming)

📊 Escenarios posibles

🟢 Si Chivas gana: llega a 29 puntos y asegura su lugar entre los seis primeros.

llega a 29 puntos y asegura su lugar entre los seis primeros. ⚪ Si empata: conserva el sexto puesto, sin depender de nadie.

conserva el sexto puesto, sin depender de nadie. 🔴 Si pierde: podría salir del top-6 solo si Juárez golea a Querétaro.

podría salir del top-6 solo si Juárez golea a Querétaro. 🔵 Monterrey: ya clasificado, busca cerrar entre los cuatro primeros para definir en casa los cuartos de final.

🔮 Pronóstico

Se espera un partido de alta intensidad, con dos propuestas ofensivas y mucho en juego.

Chivas llega en mejor forma, con la afición a su favor y el impulso de sus últimas victorias.

Pronóstico: Chivas 2-1 Monterrey.

El Rebaño sella su boleto directo a la Liguilla con un triunfo de carácter ante los Rayados.

