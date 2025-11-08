Written by: noviembre 8, 2025 Fútbol Mexicano

Toluca vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Toluca vs América

La Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 llega con un enfrentamiento de alto voltaje: Toluca recibe al América en el Estadio Nemesio Diez, en lo que promete ser el partido más atractivo del cierre de la Fase Regular de la Liga MX.

Ambos equipos llegan igualados con 34 puntos, apenas uno por debajo del líder Cruz Azul (35 pts), por lo que el resultado definirá si alguno logra quedarse con la cima de la tabla general antes de la Liguilla.

🕖 ¿A qué hora y dónde ver el Toluca vs América?

  • 📅 Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
  • 🕖 Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)
  • 🏟️ Estadio: Nemesio Diez, Toluca
  • 📺 Transmisión: Canal 5 (TV abierta), TUDN y ViX Premium (streaming)

🔥 Contexto del partido

El Toluca de Renato Paiva y el América de André Jardine llegan con la clasificación asegurada a la Liguilla, pero el orgullo y el liderato están en juego.

Los Diablos Rojos quieren cerrar en casa con una victoria que los catapulte al primer lugar, mientras que las Águilas llegan con confianza tras una racha positiva que los mantiene como uno de los equipos más sólidos del torneo.

🔴 Así llega Toluca

El conjunto escarlata empató sin goles ante Atlas en su más reciente compromiso, resultado que cortó una racha de dos victorias seguidas.

En sus últimos cinco partidos, suma 2 triunfos y 3 empates, manteniéndose invicto y mostrando solidez defensiva.

En lo que va del torneo, Toluca acumula 41 goles a favor, solo 2 derrotas y una de las mejores ofensivas del campeonato.

📊 Últimos 5 partidos:

  • Toluca 0-0 Atlas
  • Toluca 2-1 Santos
  • Querétaro 2-2 Toluca
  • Toluca 3-1 Tijuana
  • Monterrey 1-1 Toluca

🦅 Así llega América

El cuadro azulcrema venció 2-0 a León en su último duelo y ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos.
El América luce sólido en ataque, con 33 goles a favor, y una defensa que se mantiene entre las menos vulneradas.

El objetivo de los dirigidos por Jardine es claro: ganar en Toluca para quedarse con el liderato y cerrar la fase regular como el mejor equipo del torneo.

📊 Últimos 5 partidos:

  • América 2-0 León
  • Necaxa 1-1 América
  • América 3-0 Pachuca
  • Pumas 1-0 América
  • América 4-2 Juárez

⚔️ Duelo de potencias

Ambos clubes presentan números idénticos en la tabla: 10 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 34 puntos cada uno.

La diferencia podría definirse en detalles: la contundencia ofensiva de Toluca frente a la solidez táctica y la experiencia del América.

Será un partido intenso, con sabor a semifinal anticipada, y donde el liderato general será el gran botín.

🧭 Pronóstico

Toluca se hace fuerte en casa, pero América llega en gran forma. Se espera un partido de ida y vuelta, con goles y emociones hasta el final.

Pronóstico: Toluca 2-2 América.

Empate que podría dejar el liderato en manos de Cruz Azul.

