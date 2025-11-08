León vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 17 del Apertura 2025 no definirá puestos de Liguilla, pero sí dejará una huella emocional en la afición esmeralda. Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Nou Camp vivirá un duelo cargado de nostalgia: el Club León recibe al Puebla en lo que podría ser el último partido de James Rodríguez en el futbol mexicano.

💚 Un cierre con sabor a despedida

León ya no pelea por nada en la tabla, pero sí tiene un motivo para llenar su estadio: despedir a James Rodríguez. El colombiano, quien llegó como uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años, se marchará tras una etapa marcada por las lesiones, la irregularidad y una Fiera que nunca encontró rumbo.

A pesar de las dificultades, la afición valora sus destellos de calidad y su profesionalismo. Con 13 partidos, 3 goles y 1 asistencia, los números no reflejan su jerarquía, pero sí la falta de continuidad de un futbolista que nunca tuvo el entorno ideal para brillar.

Todo apunta a que James buscará un nuevo destino en 2026, aunque aún se desconoce si será en Sudamérica o en una liga emergente.

🦁 La Fiera, entre la frustración y el deseo de cerrar con dignidad

El Club León atraviesa uno de sus torneos más difíciles de la última década. Con solo 13 puntos, se ubica penúltimo en la tabla, con una defensa endeble, un mediocampo desconectado y un ataque sin contundencia.

La última jornada representa una oportunidad simbólica: cerrar con orgullo, despedirse de su afición con una victoria y dar un adiós digno a un ídolo mundial como James Rodríguez.

🔵 La Franja, un rival con orgullo herido

El Puebla tampoco llega en mejor situación. La Franja ha tenido una temporada irregular, sin consistencia y con más derrotas que alegrías. Ocupa las últimas posiciones de la clasificación y, al igual que León, buscará cerrar con algo de decoro una campaña para el olvido.

Este enfrentamiento será más una batalla de orgullo que una lucha por puntos. Ambos equipos quieren despedirse del torneo con una sonrisa y un poco de alivio después de meses complicados.

📅 Detalles del partido

Partido: León vs Puebla

León vs Puebla Competencia: Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025)

Liga MX – Jornada 17 (Apertura 2025) Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 Hora: 19:00 (Centro de México)

19:00 (Centro de México) Estadio: Nou Camp, León, Guanajuato

Nou Camp, León, Guanajuato Transmisión: Plataforma de streaming oficial del Club León

⚽ Pronóstico

Con ambos equipos sin presión clasificatoria, el ambiente girará en torno al adiós de James Rodríguez. León querrá regalarle una última victoria a su afición y cerrar con una nota positiva.

Pronóstico: León 2-1 Puebla.

James podría despedirse con un gol y una ovación de pie en el Nou Camp.

Last modified: noviembre 8, 2025