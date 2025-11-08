Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Partido de Leyendas 2025

Ligas Europeas

El fútbol vuelve a unir historia y pasión. Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador será el escenario del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, un evento sin precedentes que reúne a íconos del fútbol mundial en suelo centroamericano.

El partido, programado para las 7:00 p.m. hora local (2:00 a.m. CET del domingo), podrá verse en vivo por el canal oficial de YouTube del FC Barcelona para suscriptores Premium y por Tigo Sports en territorio salvadoreño.

⚽ Una cita histórica en Centroamérica

Por primera vez, un Clásico de Leyendas entre los dos clubes más grandes de España se juega en Centroamérica, y la expectación no podría ser mayor. Miles de fanáticos se han dado cita en San Salvador para presenciar a las viejas glorias que marcaron época en el fútbol europeo.

Durante el viernes, el ambiente se encendió con el reconocimiento del campo y las clínicas deportivas encabezadas por Carles Puyol e Iker Casillas, quienes compartieron con niños salvadoreños una jornada llena de aprendizaje, risas y emoción.

El arribo de las estrellas al país fue una verdadera fiesta: aficionados aguardaron durante horas en el aeropuerto “Óscar Arnulfo Romero” para saludar a sus ídolos, generando una ola de entusiasmo que se viralizó en redes sociales.

👑 Los protagonistas del espectáculo

El Real Madrid, bajo la dirección de José Antonio Camacho, contará con una constelación de nombres inolvidables:

Iker Casillas, Guti, Pepe, Julio Baptista, Karembeu, Steve McManaman, Raúl Bravo, Iván Campo, Savio, Amavisca y Fernando Sanz, entre otros.

Por su parte, el Barcelona, comandado por Albert Ferrer, presenta un plantel de lujo encabezado por Romário, Carles Puyol, Javier Saviola, Yaya Touré, Giuly, Nolito y el ídolo local Jorge “Mágico” González, quien vestirá la camiseta blaugrana para rendir tributo a su legado y a la afición salvadoreña.

“Jugar junto a estas figuras y hacerlo en mi país será algo único. Estoy muy agradecido con la gente y con la organización por este homenaje al fútbol”, expresó “Mágico” González en la antesala del evento.

🌎 Mucho más que un partido

El Clásico de Leyendas no solo busca revivir la nostalgia de una de las rivalidades más intensas del mundo, sino también proyectar a El Salvador como sede de grandes eventos internacionales.

El remozado estadio “Mágico” González, símbolo de la nueva era del deporte salvadoreño, será el marco perfecto para esta celebración del talento y la hermandad deportiva.

Además del partido, los asistentes disfrutarán de presentaciones artísticas, homenajes y actividades especiales desde las 4:00 p.m., hora en que se abrirán las puertas del recinto.

📅 Ficha del evento

Partido: Clásico de Leyendas Real Madrid vs. Barcelona

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (2:00 a.m. CET del domingo 9)

Lugar: Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, San Salvador

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Transmisión: YouTube (canal oficial del FC Barcelona, suscriptores Premium) y Tigo Sports

Entradas: Disponibles en Funcapital

Figuras destacadas: Iker Casillas, Carles Puyol, Guti, Pepe, Yaya Touré, Mágico González, Ludovic Giuly, Javier Saviola, Romário

🔥 Una noche para la historia

El Clásico de Leyendas promete una velada llena de nostalgia, talento y emoción, en la que los ídolos de una generación volverán a pisar el césped para hacer vibrar al público salvadoreño.

Será una noche para recordar, donde el pasado glorioso del fútbol español se mezclará con la pasión inagotable de los fanáticos de El Salvador.

