Bayern Múnich vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League Femenil 2025-26

Copas Internacionales

El Bayern Múnich y el Arsenal se reencuentran este miércoles 12 de noviembre en el Allianz Arena por la tercera jornada de la UEFA Women’s Champions League 2025-26, en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

Ambos clubes, referentes en sus ligas nacionales, llegan con realidades distintas pero con la misma ambición: reafirmarse como candidatas al título continental.

🔴 El Bayern, sólido en Alemania pero con cuentas pendientes en Europa

El conjunto dirigido por José Barcalà lidera con autoridad la Frauen-Bundesliga, donde ha ganado nueve de los diez partidos disputados y solo empató uno (0-0 ante Carl Zeiss Jena).

Con 35 goles a favor y apenas 3 en contra, el Bayern ha mostrado una versión arrolladora, respaldada por su poder ofensivo y una defensa prácticamente impenetrable.

El pasado viernes, las bávaras golearon 4-0 al Union Berlin, marcando tres tantos en los primeros 25 minutos. Sin embargo, su desempeño en Champions ha sido irregular: fueron aplastadas 7-1 por el Barcelona en la primera jornada, aunque lograron reponerse con una victoria agónica ante la Juventus, gracias a un polémico gol de Lea Schüller en la última jugada del partido.

El equipo alemán buscará reafirmarse en casa y tomarse revancha ante un Arsenal que ya le complicó en la fase de grupos de la edición pasada.

⚪ El Arsenal, en busca de regularidad

Las dirigidas por Renée Slegers también tuvieron un arranque dubitativo en esta Champions. Cayeron 3-1 frente al OL Lyonnes en su debut, pero luego reaccionaron con una victoria 2-0 ante el Benfica que les permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

En la Women’s Super League (WSL) inglesa, el Arsenal se mantiene fuera del podio, aunque viene de un valioso empate 1-1 ante el Chelsea en el Emirates Stadium, partido que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar el VAR a la competencia.

El club londinense, que llegó a semifinales de la Champions pasada, necesita sumar en Alemania para no complicar su clasificación en un grupo exigente.

🏥 Noticias de los equipos

Ambos conjuntos presentan bajas sensibles por lesión:

En el Bayern , Arianna Cruso volvió a tener minutos el fin de semana tras tres partidos ausente, pero Lea Schüller no fue convocada.

, volvió a tener minutos el fin de semana tras tres partidos ausente, pero no fue convocada. En el Arsenal, se confirmó que Katie Reid sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un entrenamiento, una baja importante en la defensa.

📊 Antecedentes recientes

En la edición pasada, el Arsenal superó al Bayern en la fase de grupos, aunque en el duelo disputado en Múnich, las alemanas se impusieron 5-2 con un hat-trick de Pernille Harder.

🕒 Detalles del partido

📅 Fecha: Miércoles 12 de noviembre, 2025

🏟️ Estadio: Allianz Arena, Múnich

⏰ Hora:

21:00 (CET)

17:00 (Argentina, Uruguay, Chile)

15:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

📺 Transmisión: Disney+ (Sudamérica)

🔥 Lo que se juega

El Bayern busca consolidarse en el liderato del grupo y sacarse la espina europea tras su caída ante el Barcelona, mientras que el Arsenal pretende dar un golpe de autoridad como visitante y meterse de lleno en la pelea por los octavos de final.

Un auténtico partidazo entre dos potencias del fútbol femenino continental.

Last modified: noviembre 11, 2025