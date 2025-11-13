Haití vs Costa Rica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

Haití recibe a Costa Rica este jueves en el Estadio Ergilio Hato de Curazao, en un duelo crucial por el Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos buscan mantenerse en la pelea por los boletos directos a la Copa del Mundo, con los “Granaderos” a un punto de los “Ticos” tras cuatro jornadas disputadas.

Previa del partido

El conjunto haitiano, dirigido por Sébastien Migne, llega con cinco puntos en la clasificación y la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación directa. Su derrota 3-0 ante Honduras en la última jornada frenó el buen impulso del equipo, que sin embargo ha mostrado fortaleza en casa: no ha perdido como local en estas eliminatorias y mantuvo su arco en cero ante el propio conjunto catracho en septiembre (0-0).

Haití ha demostrado ser un rival incómodo cuando se adelanta en el marcador: tres de sus cuatro triunfos en el actual ciclo eliminatorio llegaron tras anotar en la primera mitad. Sin embargo, su rendimiento reciente en casa preocupa: tres partidos sin ganar y seis goles en contra durante ese lapso.

Los caribeños intentarán apoyarse en su historial reciente ante Costa Rica, al que no han perdido en sus últimos cuatro enfrentamientos directos, incluyendo una recordada victoria 2-1 en la Copa Oro 2019 disputada en Estados Unidos.

Costa Rica quiere confirmar su recuperación

Por su parte, la selección costarricense llega revitalizada tras su victoria 4-1 sobre Nicaragua, la primera en esta tercera ronda, y busca mantener el impulso para acercarse a Honduras, líder del grupo.

El equipo dirigido por Miguel Herrera ha tenido altibajos en esta fase, pero conserva un dato importante: sigue invicto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y no ha perdido en sus últimos 12 partidos oficiales en tiempo reglamentario.

Su mayor fortaleza ha sido el ataque: 25 goles en ocho encuentros de clasificación, cifra que refleja la eficacia de un equipo con jerarquía y experiencia. Además, los ticos han ganado todos sus partidos de Eliminatorias ante Haití en este siglo, con solo un gol encajado en esos duelos.

Entre las figuras más destacadas se encuentra Alonso Martínez, delantero del New York City FC, quien brilló ante Nicaragua con dos goles y una asistencia. A su lado, referentes históricos como Keylor Navas, Joel Campbell y Francisco Calvo aportan experiencia y liderazgo —cada uno supera los 100 partidos internacionales—.

Datos y contexto

En Haití, Duckens Nazon está a dos partidos de convertirse en uno de los jugadores con más apariciones internacionales de la historia del país, mientras que Carlens Arcus podría alcanzar las 50 presencias con la selección. Por otro lado, Fabrice Picault será baja por lesión, un golpe sensible para la ofensiva local.

Del lado tico, Alexander Lezcano Veliz podría debutar con la absoluta, mientras que el capitán Keylor Navas vuelve a comandar a una defensa que busca su tercera portería imbatida consecutiva.

Pronóstico

Haití llega con ilusión y necesidad, pero Costa Rica cuenta con la experiencia y la calidad para imponerse en los momentos clave.

Pronóstico: Haití 0-2 Costa Rica

Los ticos sabrán gestionar la presión y aprovecharán su mayor jerarquía ofensiva para dar un paso importante rumbo a su cuarta clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

Last modified: noviembre 13, 2025