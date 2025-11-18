Estados Unidos vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

Estados Unidos buscará romper una racha de más de dos décadas sin vencer a Uruguay cuando reciba al equipo de Marcelo Bielsa en el Raymond James Stadium, en Florida. Su último triunfo ante la Celeste fue en 2002, y desde entonces los norteamericanos no han podido repetir la hazaña.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan en buen momento tras vencer a Paraguay y acumular cuatro partidos invictos, mientras que Uruguay estiró a seis su racha sin derrotas después del 0-0 ante México.

Estados Unidos: mejorando su identidad rumbo al Mundial 2026

A diferencia de Uruguay, Estados Unidos clasificó automáticamente al Mundial 2026 por ser anfitrión, pero eso también implica una presión superior. Pochettino ha estado trabajando en un cambio cultural y táctico que ha sido criticado durante el proceso, especialmente tras derrotas ante México, Suiza, Canadá y Panamá.

Sin embargo, la situación parece estabilizarse:

4 partidos sin perder

Victorias recientes sobre Japón, Australia y Paraguay

Empate competitivo ante Ecuador

El técnico argentino ha tenido que recurrir a jugadores con menos minutos debido a múltiples lesiones, y varios han respondido bien:

Giovanni Reyna volvió tras largos meses sin actividad y marcó a los 4 minutos ante Paraguay.

volvió tras largos meses sin actividad y marcó a los 4 minutos ante Paraguay. Joe Scally, Tanner Tessmann y Aidan Morris han aprovechado los amistosos para luchar por un lugar en la lista mundialista.

Las bajas siguen siendo numerosas: Pulisic, Weah, Richards, Tillman, Adams, Robinson y McKennie no están disponibles.

Aun así, Pochettino alinearía un ataque encabezado por Folarin Balogun, acompañado por Reyna y Brenden Aaronson.

Uruguay: sólido con Bielsa, pero con ausencias importantes

Uruguay tuvo que ganarse su boleto al Mundial a través de las Eliminatorias de la CONMEBOL, cerrando en un meritorio cuarto lugar, con triunfos resonantes sobre Argentina y Brasil.

Desde la llegada de Marcelo Bielsa en 2023, la Celeste mantiene un gran rendimiento:

Solo 6 derrotas con el Loco

con el Loco Racha de 6 partidos sin perder

Triunfos recientes ante Uzbekistán, República Dominicana, Perú y Venezuela

Sin embargo, para este amistoso el equipo sufre bajas de peso:

Federico Valverde

Darwin Núñez

Nicolás de la Cruz

Cristian Olivera

Sergio Rochet

Franco Israel

Ante México, Uruguay tuvo un rendimiento discreto, y Bielsa podría realizar varias modificaciones:

Ronald Araújo podría entrar a la defensa por Mathías Olivera

Facundo Torres y Facundo Pellistri son alternativas por banda

Ugarte y De Arrascaeta podrían reforzar el mediocampo desde el inicio

Santiago Homenchenko podría tener minutos y debutar con la absoluta

Pronóstico: Estados Unidos 1-1 Uruguay

Ambas selecciones llegan con ausencias importantes y con rotaciones probables. Uruguay ha sido ligeramente superior en los últimos años —incluida su victoria 1-0 en la Copa América 2024—, pero Estados Unidos atraviesa un buen momento y será local.

Pronóstico final:

🇺🇸 Estados Unidos 1-1 Uruguay 🇺🇾

Un amistoso parejo, intenso y con oportunidades para ver nuevas caras rumbo al Mundial.

Last modified: noviembre 18, 2025