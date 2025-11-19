Arsenal vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

Olivia Smith goes to ground after a challenge from Madrid's Sara Dabritz, but gets no dice from the referee.



Russo rises eight yards out, and looping the ball over Rodriguez and into the top-right corner!



El Arsenal Femenino intentará romper una racha de tres partidos sin ganar cuando reciba al Real Madrid Femenino este miércoles en Meadow Park, en un duelo clave de la Liga de Campeones Femenina. Las inglesas buscan recuperar sensaciones, mientras que las madridistas llegan heridas tras la dura derrota ante el Barcelona.

Cómo llega el Arsenal Femenino

El equipo de Renée Slegers no ha logrado encontrar regularidad esta temporada:

12 partidos oficiales: 5 victorias, 4 empates, 3 derrotas.

5 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Tres duelos sin ganar: empates ante Chelsea y Tottenham, y derrota por 3-2 frente al Bayern Múnich en Champions.

La caída en Alemania fue especialmente dolorosa: el Arsenal ganaba 0-2 y terminó perdiendo 3-2, con lo que registró su segunda derrota europea tras el 2-1 frente al Lyon. Su único triunfo en la fase de grupos fue el 2-0 al Benfica.

Este irregular rendimiento coloca a las Gunners en el puesto 11 del ranking, apenas un punto por encima de la zona que deja fuera a los doce mejores clubes.

Sin embargo, hay un motivo para creer: este mismo año, en marzo, el Arsenal ya derrotó al Real Madrid en Meadow Park por 3-0, remontando la eliminatoria de cuartos de final.

Bajas del Arsenal

Manuela Zinsberger

Katie Reid

Leah Williamson

Kim Little (capitana)

Victoria Pelova podría volver al once titular. Taylor Hinds y Olivia Smith también pujan por un lugar desde el arranque.

Cómo llega el Real Madrid Femenino

El equipo de Pau Quesada vive una temporada mejor estructurada y se mantiene cómodamente dentro de los 12 mejores de la fase de grupos, incluso con aspiraciones a meterse entre los 4 primeros, lo que daría pase directo a cuartos.

Resultados en Champions

6-2 a la Roma

a la Roma 2-1 al PSG en París

al PSG en París 1-1 contra el Paris FC, gracias a un gol agónico de Caroline Weir al 98’

Sin embargo, el ánimo sufrió un golpe duro este fin de semana:

Derrota 4-0 ante el Barcelona en el Clásico.

ante el Barcelona en el Clásico. Caroline Weir falló un penal clave.

Las madridistas cayeron de los tres primeros lugares a la cuarta posición en Liga F.

Aun así, el Madrid puede confiar en su rendimiento fuera de casa: ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos como visitante, incluyendo triunfos en Frankfurt y París.

Bajas del Real Madrid

Merle Frohms

Antonia

Sandie Toletti

Signe Bruun

La defensa Sara Holmgaard podría volver al lateral izquierdo. Alba Redondo regresaría al frente de ataque, con 3 goles ya en la fase de grupos.

Posible desarrollo del partido

El Arsenal llega con dudas defensivas y emocionalmente tocado.

El Real Madrid llega con desgaste, pero con mejor estabilidad en Champions.

Ambos equipos suelen convertir y sufrir goles en tramos clave.

El antecedente reciente en Londres favorece ampliamente al Arsenal (3-0).

Todo apunta a un partido muy equilibrado, con dos equipos que llegan presionados por sus últimos resultados locales, pero con objetivos europeos aún claros.

Pronóstico: Arsenal Femenino 2-2 Real Madrid Femenino

El Arsenal, falto de confianza y sin regularidad, tendrá dificultades para imponerse ante un Real Madrid que sigue invicto en la fase de grupos. Las inglesas aprovecharán el factor Meadow Park, mientras que las Blancas cuentan con mayor inercia europea.

Empate con goles y reparto de puntos.

