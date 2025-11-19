PSG vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El FC Bayern Múnich buscará extender su racha de victorias a nueve partidos consecutivos en todas las competiciones cuando visite al Paris Saint-Germain este jueves por la noche en el histórico Parque de los Príncipes, en actividad de la UEFA Women’s Champions League.

Momento del Bayern: nueve triunfos seguidos y un resurgimiento notable

El conjunto bávaro llega en su mejor momento de la temporada. Después de la dura goleada por 7-1 ante el Barcelona en su debut europeo —un golpe que parecía difícil de asimilar—, el equipo dirigido por José Barcalà ha protagonizado una remontada futbolística sobresaliente.

Desde aquella derrota, el Bayern:

Ha ganado todos sus partidos.

sus partidos. Eliminó al vigente campeón Arsenal con una vibrante remontada.

Avanzó a cuartos de final de la DFB-Pokal con triunfo 3-0 en el derbi ante Ingolstadt, incluso con una alineación muy modificada.

con triunfo 3-0 en el derbi ante Ingolstadt, incluso con una alineación muy modificada. Marcó goles decisivos en los minutos finales ante Juventus y Arsenal, demostrando temple y experiencia.

Las figuras ofensivas han estado a la altura.

Lea Schüller y Pernille Harder han respondido en momentos clave, mientras que Klara Bühl, posiblemente la jugadora más en forma del fútbol femenino europeo, ha firmado un inicio de temporada espectacular.

PSG: crisis europea y urgencia de puntos

El PSG Femenil vive la cara opuesta. Tras caer ante Wolfsburgo y Real Madrid, logró marcar por primera vez en la competencia frente al Manchester United, pero aun así perdió 2-1. Con ello, el conjunto parisino hiló siete derrotas consecutivas en Champions, una racha que pone al equipo contra las cuerdas.

El cuadro francés no tuvo actividad en liga el fin de semana, por lo que su preparación para el duelo llega con una semana completa de trabajo. Varias jugadoras vienen de enfrentarse recientemente a las internacionales alemanas del Bayern en la semifinal de Nations League, lo que añade condimento al partido.

Noticias del equipo

Bayern Múnich

Klara Bühl fue suplente sin minutos en Copa para darle descanso, por lo que se espera regrese al XI titular.

fue suplente sin minutos en Copa para darle descanso, por lo que se espera regrese al XI titular. Vanessa Gilles reapareció tras una lesión prolongada y sumó minutos desde el banquillo; la central canadiense podría tener participación dependiendo de su evolución.

PSG

No disputó partido de liga el fin de semana.

Llega sin bajas nuevas relevantes, aunque arrastra la presión de no haber sumado unidades en el torneo.

Pronóstico: PSG 1-3 Bayern Múnich

El PSG buscará detener su mala racha europea ante su afición, pero el Bayern llega con viento a favor, confianza alta y un ataque en gran momento. Si Bühl, Harder y Schüller mantienen su nivel, las alemanas deberían imponerse.

El Bayern ha demostrado fortaleza, variantes y carácter para resolver partidos difíciles, mientras que el PSG sigue dejando dudas en defensa y no logra encontrar estabilidad en Champions.

Last modified: noviembre 19, 2025