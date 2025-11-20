América vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil vivirá este jueves uno de los duelos más esperados del año: América y Tigres se enfrentan en la Final del Apertura 2025, en un nuevo capítulo de una rivalidad histórica y desequilibrada, donde las Amazonas han impuesto su dominio, pero las azulcremas llegan con hambre de revancha.

América: Por el tercer título y por romper el maleficio ante Tigres

Desde la llegada de Ángel Villacampa en el Apertura 2022, América ha disputado seis Finales en siete torneos, una cifra impresionante… pero con solo un campeonato obtenido.

La asignatura pendiente: vencer a Tigres en una Final.

Las azulcremas llegan a esta serie con la misión de:

cambiar la historia reciente ante Tigres,

dejar atrás las dolorosas derrotas en Liguillas,

y levantar su tercer título de Liga MX Femenil.

Aunque América ha logrado eliminar a las Amazonas en tres series recientes (Apertura 2018, Clausura 2023 y Clausura 2024), todas ellas comenzaron en Ciudad de México y fueron Semifinales o una Final de hace siete años.

Hoy, el reto vuelve a ser el mismo: levantar una Final contra su némesis deportiva.

Tigres: Por el séptimo título y por mantener su reinado

Las Amazonas regresan a una Final tras quedar fuera en Semifinales del Clausura 2025.

Dirigidas por Pedro Martínez, buscarán alcanzar su séptimo campeonato, cifra que consolidaría a Tigres como la dinastía más dominante en la historia de la liga.

Desde el inicio de la Liga MX Femenil en 2017, Tigres ha eliminado a América siete veces en Liguilla y ha ganado dos Finales directamente contra las azulcremas. Además:

1 eliminación fue en Cuartos (Guardianes 2021)

4 en Semifinales (Clausura 2018, 2019, Apertura 2021 y 2024)

2 en Finales (Apertura 2022 y 2023)

El dato clave

En el Apertura 2025, Tigres ya venció a América en la Jornada 15 por 1-2, con doblete de Diana Ordóñez.

Historial en Finales recientes

Final Apertura 2022

Ida: América 0-1 Tigres

Vuelta: Tigres 2-0 América

Tigres campeona.

Final Apertura 2023

Ida: América 0-3 Tigres

Vuelta: 0-0

Tigres campeona.

La excepción dorada: Apertura 2018

Ida: 2-2 en el Azteca

Vuelta: 1-1 en el Universitario

Penales: América 3-1

Cecilia Santiago fue la heroína… hoy es portera de Tigres.

El América de Villacampa sí sabe eliminar a Tigres, pero no en Finales

Clausura 2023: 1-0 y 1-0 (global 2-0)

1-0 y 1-0 (global 2-0) Clausura 2024: 3-1 y 0-1 (global 3-2)

Ahora Villacampa buscará que “la tercera sea la vencida” en una Final directamente frente a Tigres.

Datos del Partido – Final de Ida

Partido: América vs Tigres

América vs Tigres Torneo: Final de Ida – Apertura 2025 (Liga MX Femenil)

Final de Ida – Apertura 2025 (Liga MX Femenil) Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

20:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes

Ciudad de los Deportes Transmisión: Nu9ve, TUDN, ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil

Pronóstico sugerido

Dado el historial, la tensión y el nivel de ambos equipos:

América 2-1 Tigres

América no quiere perder otra Final en casa; Tigres suele cerrar mejor las series.

