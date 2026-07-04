América vs Jaiba Brava EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Fútbol Mexicano

Guillermo Almada arranca su revolución táctica en el América y hoy pone a prueba a sus nuevas Águilas en una de las aduanas más nostálgicas e históricas de todo el país. ¡Vuelve el vuelo azulcrema! Este sábado el Estadio Tamaulipas arderá con el electrizante choque benéfico entre el América y la Jaiba Brava por la Copa DIF Madero. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Casi 2 meses después de quedar eliminados del Clausura 2026 y un verano tumultuoso, las Águilas entran en su recta final para su debut en el nuevo campeonato.

El América llega con las piernas pesadas pero con el ánimo a tope tras cumplir con éxito su pretemporada en suelo europeo, donde vencieron con autoridad al Trival Valderas de España.

Ahora, Almada busca dosificar las cargas de trabajo e integrar a sus futbolistas disponibles. Enfrente está la Jaiba Brava. El conjunto de Tampico Madero quiere hacer valer el peso de su localía y regalarle una noche de ensueño a una afición apasionada que promete llenar las gradas ante el gigante de la Liga MX.

¡El partido será un laboratorio de alta exigencia táctica! Almada quiere aceitar su funcionamiento ofensivo de cara al arranque del Apertura, por lo que veremos un juego de mucha presión alta y transiciones rápidas en tres cuartos de cancha.

Toda la responsabilidad ofensiva del América recaerá en el desequilibrio de sus extremos y la intensidad en la recuperación; mientras que la escuadra local colgará el camión atrás buscando un contragolpe quirúrgico que haga estallar el graderío.

Por la abismal diferencia de plantillas y el rodaje internacional de los azulcremas, los expertos colocan al América como favorito, proyectando una cómoda victoria de 2-0, aunque la realidad lo primordial es ir soltando las piernas. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 4, 2026