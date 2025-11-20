Tijuana vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Play-In de la Liga MX cierra su primera jornada con un duelo clave por la supervivencia:

Tijuana recibe a FC Juárez en el Estadio Caliente, con un boleto directo a la fase final en juego.

Los Xolos llegan como favoritos, no solo por cerrar en casa, sino por un mejor cierre de torneo y un rendimiento más sólido, mientras que los Bravos buscan dar la sorpresa para mantenerse con vida en la lucha por la Liguilla.

📅 Fecha, horario y dónde ver el partido

Partido: Tijuana vs FC Juárez

Tijuana vs FC Juárez Torneo: Play-In – Apertura 2025

Play-In – Apertura 2025 Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario: 21:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

21:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Estadio: Caliente

Caliente Transmisión: Caliente TV y FOX One

Cómo llegan los equipos

⭐ Tijuana – Sólidos en casa y con ligera ventaja

Los Xolos quedaron en 7° lugar con 24 puntos (6V – 6E – 5D).

Su cierre fue positivo, venciendo 2-0 a Atlas en la última jornada.

🔥 Jugador clave

Kevin Castañeda

5 goles

4 asistencias

Líder ofensivo y termómetro del equipo

Por qué es favorito

Juega en el Estadio Caliente , donde suele ser muy fuerte.

, donde suele ser muy fuerte. Mejor racha reciente que Juárez.

Más equilibrio defensivo en las últimas jornadas.

⭐ FC Juárez – Menos regular y con pocas probabilidades

Los Bravos llegan como 8° general, con 23 puntos (6V – 5E – 6D).

Vienen de una derrota dolorosa 1-2 vs Querétaro, donde mostraron fragilidad defensiva.

🔥 Jugador clave

Óscar Estupiñán

8 goles

Uno de los mejores delanteros del torneo

El hombre a vigilar por la defensa de Tijuana

Por qué no parte como favorito

Su desempeño como visitante ha sido irregular.

Llega con peor racha y sin contundencia defensiva.

En el Caliente históricamente les cuesta competir.

Criterio de desempate en el Play-In

Se juega a partido único .

. La sede es del mejor posicionado (Tijuana).

(Tijuana). Si empatan los 90 minutos: penales para definir al ganador.

Datos clave para el pronóstico

Tijuana cierra mejor (victoria 2-0 sobre Atlas).

Juárez llega tras derrota.

Tijuana tiene la localía y mayor solidez reciente.

Castañeda vs Estupiñán es el duelo ofensivo a seguir.

El último boleto lo jugará el perdedor contra el ganador del Pachuca vs Pumas.

Pronóstico Tijuana vs FC Juárez (Play-In Apertura 2025)

Tijuana 2-1 FC Juárez

Los Xolos llegan más fuertes, tienen la localía y un ataque más equilibrado.

Juárez puede competir si Estupiñán está fino, pero su fragilidad defensiva juega en contra ante un equipo que cierra al alza.

Last modified: noviembre 20, 2025