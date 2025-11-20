Tijuana vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

El Play-In de la Liga MX cierra su primera jornada con un duelo clave por la supervivencia:
Tijuana recibe a FC Juárez en el Estadio Caliente, con un boleto directo a la fase final en juego.
Los Xolos llegan como favoritos, no solo por cerrar en casa, sino por un mejor cierre de torneo y un rendimiento más sólido, mientras que los Bravos buscan dar la sorpresa para mantenerse con vida en la lucha por la Liguilla.
📅 Fecha, horario y dónde ver el partido
- Partido: Tijuana vs FC Juárez
- Torneo: Play-In – Apertura 2025
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 21:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Caliente
- Transmisión: Caliente TV y FOX One
Cómo llegan los equipos
⭐ Tijuana – Sólidos en casa y con ligera ventaja
Los Xolos quedaron en 7° lugar con 24 puntos (6V – 6E – 5D).
Su cierre fue positivo, venciendo 2-0 a Atlas en la última jornada.
🔥 Jugador clave
Kevin Castañeda
- 5 goles
- 4 asistencias
- Líder ofensivo y termómetro del equipo
Por qué es favorito
- Juega en el Estadio Caliente, donde suele ser muy fuerte.
- Mejor racha reciente que Juárez.
- Más equilibrio defensivo en las últimas jornadas.
⭐ FC Juárez – Menos regular y con pocas probabilidades
Los Bravos llegan como 8° general, con 23 puntos (6V – 5E – 6D).
Vienen de una derrota dolorosa 1-2 vs Querétaro, donde mostraron fragilidad defensiva.
🔥 Jugador clave
Óscar Estupiñán
- 8 goles
- Uno de los mejores delanteros del torneo
- El hombre a vigilar por la defensa de Tijuana
Por qué no parte como favorito
- Su desempeño como visitante ha sido irregular.
- Llega con peor racha y sin contundencia defensiva.
- En el Caliente históricamente les cuesta competir.
Criterio de desempate en el Play-In
- Se juega a partido único.
- La sede es del mejor posicionado (Tijuana).
- Si empatan los 90 minutos: penales para definir al ganador.
Datos clave para el pronóstico
- Tijuana cierra mejor (victoria 2-0 sobre Atlas).
- Juárez llega tras derrota.
- Tijuana tiene la localía y mayor solidez reciente.
- Castañeda vs Estupiñán es el duelo ofensivo a seguir.
- El último boleto lo jugará el perdedor contra el ganador del Pachuca vs Pumas.
Pronóstico Tijuana vs FC Juárez (Play-In Apertura 2025)
Tijuana 2-1 FC Juárez
Los Xolos llegan más fuertes, tienen la localía y un ataque más equilibrado.
Juárez puede competir si Estupiñán está fino, pero su fragilidad defensiva juega en contra ante un equipo que cierra al alza.