Tijuana vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

Tijuana vs Juárez

El Play-In de la Liga MX cierra su primera jornada con un duelo clave por la supervivencia:
Tijuana recibe a FC Juárez en el Estadio Caliente, con un boleto directo a la fase final en juego.

Los Xolos llegan como favoritos, no solo por cerrar en casa, sino por un mejor cierre de torneo y un rendimiento más sólido, mientras que los Bravos buscan dar la sorpresa para mantenerse con vida en la lucha por la Liguilla.

📅 Fecha, horario y dónde ver el partido

  • Partido: Tijuana vs FC Juárez
  • Torneo: Play-In – Apertura 2025
  • Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
  • Horario: 21:00 hrs (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: Caliente TV y FOX One

Cómo llegan los equipos

Tijuana – Sólidos en casa y con ligera ventaja

Los Xolos quedaron en 7° lugar con 24 puntos (6V – 6E – 5D).
Su cierre fue positivo, venciendo 2-0 a Atlas en la última jornada.

🔥 Jugador clave

Kevin Castañeda

  • 5 goles
  • 4 asistencias
  • Líder ofensivo y termómetro del equipo

Por qué es favorito

  • Juega en el Estadio Caliente, donde suele ser muy fuerte.
  • Mejor racha reciente que Juárez.
  • Más equilibrio defensivo en las últimas jornadas.

FC Juárez – Menos regular y con pocas probabilidades

Los Bravos llegan como 8° general, con 23 puntos (6V – 5E – 6D).
Vienen de una derrota dolorosa 1-2 vs Querétaro, donde mostraron fragilidad defensiva.

🔥 Jugador clave

Óscar Estupiñán

  • 8 goles
  • Uno de los mejores delanteros del torneo
  • El hombre a vigilar por la defensa de Tijuana

Por qué no parte como favorito

  • Su desempeño como visitante ha sido irregular.
  • Llega con peor racha y sin contundencia defensiva.
  • En el Caliente históricamente les cuesta competir.

Criterio de desempate en el Play-In

  • Se juega a partido único.
  • La sede es del mejor posicionado (Tijuana).
  • Si empatan los 90 minutos: penales para definir al ganador.

Datos clave para el pronóstico

  • Tijuana cierra mejor (victoria 2-0 sobre Atlas).
  • Juárez llega tras derrota.
  • Tijuana tiene la localía y mayor solidez reciente.
  • Castañeda vs Estupiñán es el duelo ofensivo a seguir.
  • El último boleto lo jugará el perdedor contra el ganador del Pachuca vs Pumas.

Pronóstico Tijuana vs FC Juárez (Play-In Apertura 2025)

Tijuana 2-1 FC Juárez

Los Xolos llegan más fuertes, tienen la localía y un ataque más equilibrado.
Juárez puede competir si Estupiñán está fino, pero su fragilidad defensiva juega en contra ante un equipo que cierra al alza.

