Pachuca vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Play-In del Apertura 2025 trae un duelo que ya se está convirtiendo en un clásico moderno: Pachuca vs Pumas, esta vez en el Estadio Hidalgo y con un contexto completamente distinto al del último enfrentamiento. Ambos equipos llegan con campañas irregulares, pero con la ilusión intacta de mantenerse con vida en el torneo y seguir peleando un lugar en la Liguilla.

Nuevo ciclo en Pachuca, reencuentro en los banquillos

Los Tuzos viven un momento de transición tras la salida de Jaime Lozano. El elegido para tomar el mando es Esteban Solari, quien debuta en un escenario inmediato y de máxima presión: un partido de eliminación directa.

Solari tendrá un ingrediente especial en este encuentro: su reencuentro con Efraín Juárez, actual técnico de Pumas. Ambos compartieron vestidor hace más de 15 años en la etapa de Solari como delantero universitario, cuando disputó la final del Apertura 2007. Hoy, se encuentran desde los banquillos, pero en un duelo con implicaciones cruciales.

Así llegan los equipos

Pachuca – 9° lugar, 22 puntos

Récord: 6 triunfos, 4 empates y 7 derrotas

6 triunfos, 4 empates y 7 derrotas Ventaja: Juegan en casa, en un Estadio Hidalgo que suele pesar en partidos decisivos.

Juegan en casa, en un Estadio Hidalgo que suele pesar en partidos decisivos. Motivación: Dejar atrás un cierre irregular y demostrar que la llegada de Solari puede revitalizar al equipo.

Pumas – 10° lugar, 21 puntos

Récord: 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas

5 victorias, 6 empates y 6 derrotas Momento clave: Lograron meterse al Play-In en la última jornada tras vencer a Cruz Azul.

Lograron meterse al Play-In en la última jornada tras vencer a Cruz Azul. Misión: Repetir lo hecho en el Clausura 2024, cuando eliminaron justamente a Pachuca en esta misma fase.

Un formato sin margen de error

El Play-In premia el rendimiento inmediato:

El que gane avanzará al partido decisivo frente al perdedor de Tijuana vs FC Juárez .

avanzará al partido decisivo frente al . El que pierda queda automáticamente eliminado y se va de vacaciones.

queda automáticamente eliminado y se va de vacaciones. Tanto Pachuca como Pumas, incluso ganando este duelo, necesitarán un segundo triunfo para meterse entre los ocho mejores del torneo.

La presión es total. Cada jugada puede definir la temporada.

Rivalidad reciente y antecedentes

En el Clausura 2024, Pumas eliminó a Pachuca en esta misma instancia, aunque ambos terminaron clasificando a la Liguilla por caminos distintos. Ahora, la rivalidad suma un capítulo más, con historias cruzadas, generaciones conectadas y dos proyectos tratando de encontrar estabilidad.

Horario y transmisión

📅 Jueves 20 de noviembre

⏰ 19:00 horas

📺 Fox One y Caliente TV (exclusiva)

Un horario ideal para captar la máxima audiencia en plena semana futbolera.

Lo que se espera del partido

Alta intensidad: Es a partido único, sin margen para especular.

Es a partido único, sin margen para especular. Dos equipos con altibajos: Ambos irregulares, pero con capacidad de explotar en momentos clave.

Ambos irregulares, pero con capacidad de explotar en momentos clave. Estrategias nuevas: Solari debutando, Juárez buscando revancha táctica.

Solari debutando, Juárez buscando revancha táctica. Un Estadio Hidalgo que empujará: Pachuca suele crecerse en casa.

Este Pachuca vs Pumas promete ser uno de los duelos más atractivos del Play-In. Un choque donde el mínimo error puede costar una temporada entera.

Last modified: noviembre 20, 2025