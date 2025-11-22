Arsenal vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Arsenal quiere dar otro paso firme en su objetivo por mantenerse en la cima de la Premier League, y este domingo tendrá una prueba de máxima exigencia: recibir al Tottenham Hotspur en una nueva edición del siempre intenso Derbi del Norte de Londres.

Los Gunners llegan al fin de semana con una ventaja de cuatro puntos sobre el Manchester City, tras un arranque casi perfecto de temporada. Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta viene de tropezar 2-2 con el Sunderland antes del parón internacional, por lo que este encuentro representa una oportunidad clave para recuperar sensaciones y reafirmar su liderato.

Del otro lado, el Tottenham vive un presente renovado. Bajo la dirección de Thomas Frank, los Spurs han dejado atrás su irregular campaña pasada y se han metido de lleno en la pelea por los primeros puestos, ocupando actualmente la cuarta posición. Aun así, la falta de consistencia como visitante continúa siendo una interrogante importante para un equipo que busca volver al grupo de élite de la liga.

Una victoria en el Emirates no solo impulsaría las aspiraciones de los Spurs, sino que también beneficiaría a varios perseguidores del Arsenal en la carrera por el título.

Fecha y horario del Arsenal vs Tottenham

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Domingo 23 de noviembre Inicio: 16:30 GMT 11:30 ET (Estados Unidos) 8:30 PT (Estados Unidos)



Dónde ver el Arsenal vs Tottenham

Canadá: Fubo Sports en DAZN

Fubo Sports en DAZN Reino Unido: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: Fubo

¿Dónde se juega?

El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, casa del Arsenal desde 2006, con capacidad para 60.704 espectadores. Un escenario imponente y siempre hostil para sus rivales, especialmente cuando se trata del eterno rival del norte de Londres.

Pronóstico del Arsenal vs Tottenham

Ambos equipos llegan con bajas importantes, pero el Arsenal tiene una plantilla más profunda para cubrir ausencias y sostener su ritmo competitivo. Aunque el Tottenham ha mostrado mejoría, su rendimiento fuera de casa sigue dejando dudas, especialmente en escenarios de tanta presión como el Emirates.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Tottenham

Un derbi competitivo, con momentos para ambos, pero con los Gunners imponiendo su calidad y regularidad en los minutos finales.

Last modified: noviembre 22, 2025