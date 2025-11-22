Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa Sudamericana 2025

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 llega a su desenlace este sábado 22 de noviembre, cuando Lanús y Atlético Mineiro se enfrenten en un duelo decisivo que coronará al sucesor de Racing como campeón del segundo torneo de clubes más importante del continente.

El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, a las 17:00 (ARG) y 14:00 (México), con arbitraje del chileno Piero Maza.

⭐ Cómo llegan los equipos

Lanús: buscando su segunda Sudamericana

El equipo argentino vuelve a una final continental después de un camino sólido y efectivo.

En semifinales, superó a Universidad de Chile 3-2 en el global, luego de un 2-2 en Santiago y un 1-0 en La Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo, quien fue la gran figura anotando los tres tantos granates en la serie.

Lanús llega con confianza, buena solidez defensiva y un rendimiento ascendente, buscando repetir la hazaña de 2013.

Atlético Mineiro: por revancha tras la Libertadores

Un año después de haber perdido la final de la Copa Libertadores, el Galo vuelve a instalarse en una definición continental.

El equipo brasileño eliminó a Independiente del Valle con autoridad: 3-1 en Belo Horizonte tras el 1-1 en Ecuador, para un global de 4-2.

Los goles decisivos fueron obra de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, líderes del equipo en esta campaña.

Atlético Mineiro busca cerrar una temporada internacional impecable coronándose nuevamente, tal como lo hizo en la Recopa Sudamericana 2014.

📌 Antecedentes entre Lanús y Atlético Mineiro

La única vez que se enfrentaron fue en la Recopa Sudamericana 2014, donde el Galo se impuso con claridad:

Ida (Fortaleza): Lanús 0-1 Atlético Mineiro (Gol: Diego Tardelli)

Lanús 0-1 Atlético Mineiro (Gol: Diego Tardelli) Vuelta (Mineirão): Atlético Mineiro 4-3 Lanús (Maicosuel, Gómez, Tardelli y Ayala e/c)

El global terminó 5-3, otorgándole el título al equipo brasileño.

📺 Horario y dónde ver

Argentina

17:00 hs

TV: ESPN y DSports

ESPN y DSports Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Minuto a minuto: canchallena.com

México

14:00 hs (CDMX)

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

🏆 Lo que está en juego

El campeón de la Copa Sudamericana 2025 obtendrá:

🏆 El título continental

🎟️ Clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

💰 Un premio de 6.5 millones de dólares

🔎 Claves del partido

Lanús

Rodrigo Castillo en estado de gracia.

Orden táctico y transiciones rápidas.

Fuerte en duelos cerrados.

Atlético Mineiro

Mucha experiencia internacional: Hulk, Bernard, Arana.

Más poder ofensivo y variantes.

Viene de eliminar a un rival complicado con solvencia.

🔮 Pronóstico sugerido

Lanús 1-2 Atlético Mineiro

El Galo llega más fuerte desde lo individual y colectivo, con mayor experiencia en finales recientes y con un ataque de jerarquía. Lanús puede competir y será un partido cerrado, pero el cuadro brasileño parece partir con ligera ventaja.

