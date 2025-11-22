Written by: noviembre 22, 2025 Copa Sudamericana

Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa Sudamericana 2025

Lanús vs Atlético Mineiro

La Copa Sudamericana 2025 llega a su desenlace este sábado 22 de noviembre, cuando Lanús y Atlético Mineiro se enfrenten en un duelo decisivo que coronará al sucesor de Racing como campeón del segundo torneo de clubes más importante del continente.

El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, a las 17:00 (ARG) y 14:00 (México), con arbitraje del chileno Piero Maza.

Cómo llegan los equipos

Lanús: buscando su segunda Sudamericana

El equipo argentino vuelve a una final continental después de un camino sólido y efectivo.
En semifinales, superó a Universidad de Chile 3-2 en el global, luego de un 2-2 en Santiago y un 1-0 en La Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo, quien fue la gran figura anotando los tres tantos granates en la serie.

Lanús llega con confianza, buena solidez defensiva y un rendimiento ascendente, buscando repetir la hazaña de 2013.

Atlético Mineiro: por revancha tras la Libertadores

Un año después de haber perdido la final de la Copa Libertadores, el Galo vuelve a instalarse en una definición continental.

El equipo brasileño eliminó a Independiente del Valle con autoridad: 3-1 en Belo Horizonte tras el 1-1 en Ecuador, para un global de 4-2.

Los goles decisivos fueron obra de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, líderes del equipo en esta campaña.

Atlético Mineiro busca cerrar una temporada internacional impecable coronándose nuevamente, tal como lo hizo en la Recopa Sudamericana 2014.

📌 Antecedentes entre Lanús y Atlético Mineiro

La única vez que se enfrentaron fue en la Recopa Sudamericana 2014, donde el Galo se impuso con claridad:

  • Ida (Fortaleza): Lanús 0-1 Atlético Mineiro (Gol: Diego Tardelli)
  • Vuelta (Mineirão): Atlético Mineiro 4-3 Lanús (Maicosuel, Gómez, Tardelli y Ayala e/c)

El global terminó 5-3, otorgándole el título al equipo brasileño.

📺 Horario y dónde ver

Argentina

  • 17:00 hs
  • TV: ESPN y DSports
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Minuto a minuto: canchallena.com

México

  • 14:00 hs (CDMX)
  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+

🏆 Lo que está en juego

El campeón de la Copa Sudamericana 2025 obtendrá:

  • 🏆 El título continental
  • 🎟️ Clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
  • 💰 Un premio de 6.5 millones de dólares

🔎 Claves del partido

Lanús

  • Rodrigo Castillo en estado de gracia.
  • Orden táctico y transiciones rápidas.
  • Fuerte en duelos cerrados.

Atlético Mineiro

  • Mucha experiencia internacional: Hulk, Bernard, Arana.
  • Más poder ofensivo y variantes.
  • Viene de eliminar a un rival complicado con solvencia.

🔮 Pronóstico sugerido

Lanús 1-2 Atlético Mineiro

El Galo llega más fuerte desde lo individual y colectivo, con mayor experiencia en finales recientes y con un ataque de jerarquía. Lanús puede competir y será un partido cerrado, pero el cuadro brasileño parece partir con ligera ventaja.

Etiquetas: , , , , Last modified: noviembre 22, 2025
Manchester City vs Newcastle Previous Story
Newcastle vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Premier League 2025-26
David Benavidez vs Anthony Yarde Next Story
David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO Hora y Canal Por Internet Pelea Box 2025

Related Posts

Palmeiras vs Atlético Mineiro

Resultado: Palmeiras vs Atlético Mineiro [Vídeo Resumen Gol] Copa Libertadores 2023

Written by: agosto 1, 2023

El Atlético Mineiro se medirá al Palmeiras este miércoles 2 de agosto en el Estádio Governador Magalhães Pinto en el partido de ida de...

Read More
Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense

Resultado: Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense [Vídeo Resumen Goles] Jornada 4 Copa Libertadores 2023

Written by: mayo 22, 2023

Arranca la actividad de la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, cuando el Atlético Mineiro busque aprovechar su...

Read More
Atletico-Mineiro-vs-Libertad

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético Mineiro vs Libertad 0-1 Jornada 1 Copa Libertadores 2023

Written by: abril 6, 2023

El Libertad de Paraguay dió la sorpresa en el Estadio Mineirao y venció al Atlético Mineiro por la mínima diferencia (0-1) en el...

Read More
Atlético Mineiro vs Libertad

Atlético Mineiro vs Libertad EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2023

Written by: abril 5, 2023

Arranca una nueva edición de la Copa Libertadores 2023 y Atlético Mineiro recibirá este jueves 05 de abril en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *