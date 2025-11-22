Newcastle vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City visita este sábado por la noche a un Newcastle necesitado de puntos, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos. Los Citizens buscan acercarse a solo un punto del líder Arsenal, mientras que las Urracas intentan escapar de la parte baja tras un inicio de temporada decepcionante.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos desde febrero, cuando el City aplastó 4-0 al Newcastle en el Etihad con un hat-trick de Omar Marmoush.

Newcastle: gran rendimiento como local, pésimo momento en la tabla

El parón internacional no dejó buenas sensaciones en las Urracas, que llegaron a él con dos derrotas consecutivas como visitantes:

3-1 vs Brentford

Derrota ante West Ham

Pese a haber terminado en el top 5 la temporada pasada, el Newcastle ahora vive un panorama completamente distinto:

Solo 3 victorias en 11 partidos de liga (3E, 5D)

Puesto 14 , a dos puntos del descenso

, a dos puntos del descenso A siete puntos del Sunderland, sorprendente cuarto lugar

Sin embargo, St James’ Park vuelve a ser su refugio:

5 victorias consecutivas en casa en todas las competencias

en todas las competencias Al menos dos goles anotados en cada una

en cada una Ha obtenido el 75% de sus puntos como local

Pero la estadística histórica no ayuda:

El Newcastle solo ha ganado 1 de sus últimos 35 partidos de Premier League contra el Manchester City (28 derrotas).

Además, Eddie Howe nunca ha derrotado al City en 18 partidos de Premier League, siendo esta la racha negativa más larga de un técnico ante un mismo rival sin lograr victoria.

Bajas y dudas del Newcastle

Dan Burn , suspendido.

, suspendido. Yoane Wissa , lesionado (rodilla).

, lesionado (rodilla). Nick Pope y Joelinton , dudas importantes.

, dudas importantes. También en duda: Anthony Gordon, Will Osula, Tino Livramento.

El ataque podría ser liderado nuevamente por Nick Woltemade, que viene de marcar tres goles con Alemania en el parón.

Manchester City: en modo campeón, en pleno ascenso

Tras un inicio irregular, el City llega encendido:

11 victorias en sus últimos 14 partidos

6 victorias en sus últimos 8 de Premier

Viene de un 3-0 contundente ante Liverpool, justo en el partido número 1000 de Guardiola como entrenador

Ese resultado los dejó segundos en la tabla, a cuatro puntos del Arsenal.

Aunque su rendimiento como visitante ha sido irregular (solo 2 victorias en 5 salidas), el City tiene motivos de sobra para confiar:

Ha ganado 12 veces en Premier League en St James’ Park, su mejor registro fuera de casa ante cualquier rival.

en Premier League en St James’ Park, su mejor registro fuera de casa ante cualquier rival. Ha marcado en los últimos 33 partidos de Premier ante las Urracas, una de las mejores rachas goleadoras históricas entre dos equipos.

Bajas y dudas del City

Mateo Kovacic , ausente por largo tiempo.

, ausente por largo tiempo. Rodri, duda por molestias.

Si Rodri no juega, Nico González volvería a ocupar su lugar tras rendir de forma sobresaliente recientemente.

Posible XI del City

Guardiola podría mantener el mismo once que venció al Liverpool, con:

Nunes y O’Reilly como laterales

Días–Gvardiol como pareja central

Cherki, Foden y un inspirado Doku detrás de Haaland , quien busca: Su gol 100 en Premier League Su 15º gol de la temporada

detrás de , quien busca:

Pronóstico

Newcastle United 1-2 Manchester City

El Newcastle es un rival mucho más sólido en casa y seguramente ofrecerá resistencia con el empuje de su afición. Sin embargo, el City llega en modo arrollador, con una dinámica ascendente y estadísticas históricas ampliamente favorables.

La calidad ofensiva de los de Guardiola —sumada al hambre goleador de Haaland— debería ser suficiente para superar a un Newcastle competitivo, pero inconsistente y debilitado por lesiones.

