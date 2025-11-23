Tigres vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Liga MX Femenil Apertura 2025

Liga MX Femenil

¡LAS AMAZONAS SON CAMPEONAS 🏆🏆🏆!



Solitaria anotación de Diana Ordoñez, tras un grave error defensivo, fue suficiente para que Tigres termine venciendo al América y proclamándose campeonas de la Liga MX Femenil Apertura 2025.#LigaMXFemenil #Tigres #América pic.twitter.com/SX9MdCtDma — Fulbox (@fulboxOficial) November 24, 2025

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llega a su punto más alto después de un duelo de ida inolvidable entre Tigres Femenil y América, donde las Águilas dejaron escapar una ventaja de tres goles y las Amazonas firmaron una remontada épica para rescatar el empate. La serie sigue abierta, el trofeo está en el aire y este domingo se conocerá a las nuevas campeonas del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Tigres y América a la Final de Vuelta?

La vuelta en el Estadio Universitario pone el panorama claramente a favor de Tigres Femenil. Cada vez que las Amazonas han cerrado una final en casa… han sido campeonas. Además, la última ocasión en que se enfrentaron en una serie por el título, Tigres manejó la ventaja obtenida en la ida y no necesitó anotar en el Volcán para coronarse.

Por su parte, América Femenil busca romper con el fantasma de sus finales recientes. Las Águilas cayeron en las últimas dos finales que disputaron:

Clausura 2025 ante Pachuca

Clausura 2024 contra Rayadas

Y un torneo antes, ante las propias Amazonas

Aun así, el desempeño ofensivo azulcrema las mantiene muy vivas en esta final.

Resumen de la Ida: América brilló… pero Tigres resurgió

El Estadio Ciudad de los Deportes fue escenario de un partido digno de final. América se fue al descanso 3-0 arriba, tras un primer tiempo perfecto en lo colectivo.

Pero en la segunda mitad, Tigres mostró la jerarquía que la distingue:

En apenas 15 minutos, las Amazonas firmaron una remontada espectacular para sellar el 3-3 final y trasladar toda la presión al Volcán.

La serie está completamente abierta.

Así llegan Tigres y América al duelo definitivo

Tigres Femenil

Superlíderes del torneo con 42 puntos

con 42 puntos Mejor defensa y plantel más profundo de la Liga

Avanzaron con marcadores cerrados: vs FC Juárez: 1–0 global vs Cruz Azul: 3–2



América Femenil

Tercer lugar general con 38 puntos

con 38 puntos Mejor ofensiva del campeonato

Arrollaron en Liguilla: vs Rayadas: 6–1 vs Chivas: 4–0



La final enfrenta a la mejor ofensiva vs la mejor defensiva, una mezcla explosiva que ha generado una de las rivalidades más grandes del futbol femenil mexicano.

Horario del Tigres vs América Femenil – Final de Vuelta

Por primera vez en la historia, la vuelta de la final se disputará en horario estelar:

📅 Domingo 23 de noviembre de 2025

⏰ 17:00 horas (tiempo del centro de México)

🏟 Estadio Universitario (El Volcán), Monterrey

Dónde ver la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil

La transmisión del partido estará disponible en múltiples plataformas, tanto abiertas como de paga:

Transmisión en vivo:

YouTube – Canal oficial de la Liga MX Femenil

Imagen TV (Canal 3)

Canal 6 (Multimedios)

ESPN2

Disney+ Premium

Una cobertura histórica para una final que promete máxima audiencia.

Claves para la Final: ¿Quién tiene la ventaja?

1. El Volcán pesa… y mucho

Tigres Femenil convierte su estadio en una fortaleza. Cerrar en casa siempre ha sido sinónimo de campeonato.

2. América tiene la ofensiva más peligrosa

Si repiten el nivel mostrado en el primer tiempo de la ida, las Águilas pueden sorprender.

3. Tigres es especialista en finales

Las Amazonas no solo tienen plantel, también tienen historia, experiencia y una afición que convierte cada final en una batalla.

4. El impulso anímico está del lado felino

Remontar un 3-0 fuera de casa no es casualidad: habla de jerarquía.

¿Quién será campeona del Apertura 2025?

El escenario está listo para un cierre cardíaco. Tigres Femenil busca reafirmar su dominio histórico en la Liga MX Femenil; América quiere romper su mala racha en finales y volver a la cima.

Con un Volcán lleno, entradas agotadas y dos planteles que han demostrado estar un escalón por encima del resto, la final promete ser un partido inolvidable.

