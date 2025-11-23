Juárez vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Play-In Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liguilla del torneo Apertura 2025 está a punto de quedar completamente definida. Tras los primeros duelos del Play-In, solo resta un partido para conocer al último invitado a los Cuartos de Final, donde ya esperan Cruz Azul, Tigres y especialmente Toluca, líder general y vigente campeón.

En la primera fase del Play-In, los Tuzos de Pachuca superaron con autoridad a los Pumas, imponiéndose 3-1 con una destacada actuación del brasileño Kennedy, autor de un doblete. El ecuatoriano Enner Valencia completó la obra hidalguense, mientras que su compatriota Pedro Vite marcó el único tanto de los universitarios.

En el otro frente, los Xolos de Tijuana aseguraron su lugar en la Liguilla tras remontar y vencer por el mismo marcador (3-1) a los Bravos de Juárez. Aunque los fronterizos se adelantaron con gol de Óscar Estupiñán, Tijuana reaccionó con tantos de Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora (de penal) y Ezequiel Bullaude en tiempo de compensación.

A pesar de la derrota, los Bravos, que terminaron octavos en el torneo regular, tendrán una segunda oportunidad este domingo 23 de noviembre, cuando reciban en Ciudad Juárez a los Tuzos—novenos de la tabla—para disputar el último boleto a la fase final.

Un duelo con antecedentes recientes

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase regular justamente en el mismo escenario donde ahora jugarán la vida. En aquella ocasión ofrecieron un partido cerrado que terminó 2-2.

Aunque Pachuca llega motivado por su victoria sobre Pumas, es cierto que cerró el torneo regular con dudas: los hidalguenses no ganaron en sus últimos cinco partidos, incluyendo aquel empate ante Juárez. Para los Bravos, el hecho de jugar como locales podría ofrecerles un impulso importante.

El ganador enfrentará a Toluca

El triunfador del Juárez vs. Pachuca se convertirá en el rival del Toluca en los Cuartos de Final. Por su parte, los Xolos, ya instalados en la Liguilla, se medirán con los Tigres, sublíderes generales.

¿Dónde ver el Juárez vs. Pachuca?

Aunque la transmisión oficial aún no se ha confirmado, los partidos de Bravos como local durante la temporada han sido emitidos por TV Azteca y Fox One, por lo que es muy probable que estas cadenas lleven el encuentro decisivo.

Last modified: noviembre 23, 2025