Manchester City vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

Tras un nuevo tropiezo en la Premier League, el Manchester City vuelve al Etihad Stadium para reencontrarse con su mejor versión europea, recibiendo este martes al Bayer Leverkusen en un duelo clave de la fase de grupos de la Champions League.

Los Sky Blues suman 10 puntos en sus primeros cuatro partidos y se ubican cuartos entre los 36 equipos de la fase liguera. El Leverkusen, pese a llegar revitalizado, aparece en el puesto 21, aunque atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

🏟️ Previa del partido

🔵 Manchester City: herido en Premier, sólido en Europa

El City dejó escapar la oportunidad de presionar al Arsenal en la Premier, cayendo 2-1 ante Newcastle en St James’ Park, su segunda derrota consecutiva a domicilio en liga.

El tramo decisivo del partido fue un caos de 10 minutos en los que:

Harvey Barnes anotó para el Newcastle,

Ruben Dias igualó,

Y Barnes volvió a marcar para sentenciar.

Pese a esto, el equipo de Guardiola encuentra refugio en la Champions:

Solo Arsenal, Bayern e Inter lo superan en puntos en la fase liguera.

Vienen de golear 4-1 al Borussia Dortmund .

. Encadenan 23 partidos sin perder en casa en fase de grupos (20 victorias).

en fase de grupos (20 victorias). Han marcado 2+ goles en sus últimos 7 juegos europeos en el Etihad.

Un fortín.

🔴⚫ Bayer Leverkusen: resurgido, peligroso y en su mejor momento

El Leverkusen ha cambiado de rostro desde que Kasper Hjulmand reemplazó a Erik ten Hag.

Ganaron 1-0 al Benfica para sumar su primera victoria europea del torneo.

para sumar su primera victoria europea del torneo. Arrasaron 6-0 a Heidenheim antes de la fecha FIFA.

antes de la fecha FIFA. Y vencieron 3-1 al Wolfsburgo, escalando al segundo lugar de Bundesliga.

Han ganado 7 de sus últimos 9 partidos en todas las competencias, haciendo de este viaje al Etihad un examen total… y una oportunidad histórica:

👉 Están a una victoria de alcanzar su triunfo número 50 en Champions.

Además, será el primer enfrentamiento oficial entre Manchester City y Leverkusen.

🩺 Bajas y dudas

🔵 Manchester City

❌ Rodri (duda por isquiotibial)

(duda por isquiotibial) ❌ Mateo Kovacic (calcificación en el tobillo, baja por meses)

Posibles rotaciones después del tropiezo en Premier:

John Stones

Tijjani Reijnders

Savinho

🔎 Dato clave:

Erling Haaland llega con 5 partidos consecutivos marcando en Champions y ya le hizo 4 goles al Leverkusen en su etapa con el Dortmund.

🔴⚫ Bayer Leverkusen

❌ Robert Andrich (suspendido – 2º partido)

(suspendido – 2º partido) ❌ Edmond Tapsoba (suspensión por tarjetas)

(suspensión por tarjetas) ❌ Axel Tape (muslo)

❌ Equi Fernández (ligamento)

❌ Exequiel Palacios (aductor)

❓ Ibrahim Maza (golpe en el muslo)

Si Maza no juega, la sorpresa sería:

👉 Claudio Echeverri, cedido por… el Manchester City, como opción para partir desde más atrás en el mediocampo.

También son duda:

Lucas Vázquez

Arthur

⚽ Claves del partido

City en el Etihad : potencia, goles y estabilidad.

: potencia, goles y estabilidad. Leverkusen en ataque : 16 goles en sus últimos 6 partidos.

: 16 goles en sus últimos 6 partidos. Medio campo alemán diezmado : afecta su capacidad para competir en posesión.

: afecta su capacidad para competir en posesión. Haaland vs. línea defensiva improvisada del Leverkusen.

🔮 Pronóstico

El Leverkusen llega con confianza y mucha pegada, pero demasiadas bajas claves en defensa y mediocampo.

El City, aunque irregular en Premier, suele ser demoledor en Champions, especialmente en casa.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Bayer Leverkusen

Esperamos un partido con goles, ritmo alto y oportunidades para ambos, pero con un City más completo y con mejores piezas para rematar el encuentro.

Last modified: noviembre 24, 2025