Chelsea vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Empatados con 7 puntos a mitad de la fase de grupos, Chelsea y Barcelona se enfrentan este martes en Stamford Bridge en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Ambos se encuentran fuera de los puestos directos de clasificación —12.º y 11.º, respectivamente— por lo que el ganador dará un paso gigante hacia los octavos de final.

Chelsea: invencibles en casa y en gran forma

El conjunto de Enzo Maresca llega tras un sufrido 2-2 ante Qarabag, donde Alejandro Garnacho salvó un punto en Bakú. Ese resultado extendió la racha negativa sin ganar fuera de casa en Champions este año, pero la historia en Londres es completamente distinta.

16 partidos seguidos sin perder en Stamford Bridge en competiciones europeas desde 2019

en competiciones europeas desde 2019 12 victorias en ese lapso

en ese lapso Dos triunfos como local esta temporada (Benfica y Ajax)

En la Premier, los Blues viven su mejor momento del curso:

Tres victorias consecutivas

Cero goles recibidos

Ascenso al 2.º lugar tras vencer 2-0 al Burnley

La mezcla de juventud y solidez ha sido su sello: el Chelsea acumula 50 partidos de liga sin alinear a un jugador de 30+ años en el once inicial.

Bajas del Chelsea

Romeo Lavia (muslo)

Cole Palmer (ingle/dedo del pie)

Dario Essugo (muslo)

Levi Colwill (rodilla)

Mykhaylo Mudryk (larga suspensión por dopaje)

Reece James fue sustituido al descanso ante el Burnley, pero Maresca confirmó que fue una decisión planificada. Wesley Fofana podría volver, mientras que Tosin Adarabioyo apunta a la titularidad tras un partidazo el fin de semana.

Barcelona: reencuentro con su mejor versión

El Barça de Hansi Flick llega revitalizado tras un 4-0 al Athletic Club, su primer triunfo en casa desde la reapertura del Camp Nou después de 909 días. Fue un golpe de autoridad:

Ferran Torres marcó un doblete

Lamine Yamal repartió dos asistencias

Lewandowski volvió a anotar

Fermín López se sumó a la fiesta

Ese triunfo llevó al Barça, momentáneamente, al liderato de LaLiga y además puso fin a una racha de 10 partidos sin dejar el arco en cero.

En Champions, el equipo ha sido un vendaval ofensivo pero vulnerable atrás:

Ha recibido gol en todos los partidos del torneo

del torneo Viene de un frenético 3-3 ante Brujas

Históricamente, Stamford Bridge no ha sido amable para los culés: solo una victoria en siete visitas, aunque en el último antecedente directo el Barça ganó 3-0 (octavos 2017-18).

Bajas del Barcelona

Pedri (isquiotibiales)

Gavi (rodilla)

Marc-André ter Stegen (espalda)

Alejandro Balde recibió un golpe en la cabeza pero debería estar disponible. Raphinha volvió desde el banquillo ante el Athletic. Frenkie de Jong también está listo tras superar un problema muscular. Rashford, enfermo, es duda para viajar.

Pronóstico: Chelsea 2-3 Barcelona

Los partidos del Barcelona no saben ser aburridos. En sus últimos seis encuentros se han marcado 30 goles, y en Champions acumulan un promedio de 4.8 tantos por partido en sus últimos 20 compromisos.

El Chelsea tiene extremos veloces y un bloque sólido que puede complicar la defensa blaugrana, pero la potencia ofensiva de los catalanes —Lewandowski, Ferran, Yamal, Raphinha— parece tener más argumentos para desequilibrar el choque.

👉 Victoria del Barcelona 3-2 en un auténtico espectáculo.

