Olympiacos vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

El Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, viaja a Grecia con una misión histórica: ganar por primera vez en casa del Olympiacos. Los blancos llegan séptimos en la clasificación general del torneo con 9 puntos, mientras que el club helénico ocupa la posición 31 con apenas 2 unidades.
Momento de forma: Olympiacos
El Olympiacos no ha encontrado regularidad en la Champions:
- 2 empates y 2 derrotas en cuatro partidos.
- Igualó ante FC Pafos y PSV, pero cayó frente a Arsenal y Barcelona.
A pesar de su mal paso europeo, el conjunto de José Luis Mendilibar vive un buen momento doméstico:
- Vienen de ganar 3-0 al Atromitos.
- Suman 28 puntos en 11 partidos, liderando la Superliga griega por encima del PAOK.
- Además, atraviesan una racha de 4 triunfos en sus últimos 5 encuentros (invictos en ese lapso).
En casa, son especialmente fuertes frente al Real Madrid:
- Nunca han perdido ante el Real Madrid en Grecia.
- 3 de los 4 duelos previos en territorio helénico terminaron en empate.
- Su última victoria ante los blancos como local fue en 2005 (2-1).
Momento de forma: Real Madrid
El equipo de Xabi Alonso atraviesa un pequeño bache:
- No ganan desde el 4-0 al Valencia, hace tres semanas.
- Desde entonces: 2 empates (Rayo y Elche) y 1 derrota (Liverpool).
- Aun así, siguen líderes en La Liga con un punto de ventaja sobre el Barcelona.
En Champions League:
- 3 victorias en sus primeros 3 duelos (Marsella, Kairat y Juventus).
- Derrota reciente ante Liverpool (1-0).
- Se mantienen séptimos en la tabla general.
La presión aumenta sobre Xabi Alonso por la falta de resultados recientes, aunque el vestuario respalda al entrenador.
Bajas y alineaciones probables
Olympiacos
- Bajas seguras: Paschalakis y Angelakis.
- Dani García, pieza de experiencia ante el Madrid, tiene riesgo de suspensión pero será titular.
- Atento a: Ayoub El Kaabi (10 goles en 16 partidos), referencia ofensiva.
- Podence apunta a iniciar por banda.
Real Madrid
- Bajas seguras: Carvajal, Militao, Mastantuono.
- En duda: Rüdiger, Tchouameni, Alaba.
- Regresan al XI: Vinicius, Valverde y Camavinga.
- Posible esquema 4-3-1-2, con:
- Bellingham como mediapunta.
- Mbappé + Vinicius como doble nueve.
- Alexander-Arnold podría partir de inicio.
Pronóstico
Olympiacos 1-2 Real Madrid
Partido muy complejo de anticipar: Olympiacos llega en gran forma y es históricamente peligroso en casa frente al Madrid. Sin embargo, la jerarquía, la necesidad y el potencial ofensivo del conjunto blanco deberían imponerse.
Esperamos una victoria sufrida pero histórica para el Real Madrid en Atenas.