Written by: noviembre 25, 2025 Copas Internacionales

Olympiacos vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Olympiacos vs Real Madrid

El Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, viaja a Grecia con una misión histórica: ganar por primera vez en casa del Olympiacos. Los blancos llegan séptimos en la clasificación general del torneo con 9 puntos, mientras que el club helénico ocupa la posición 31 con apenas 2 unidades.

Momento de forma: Olympiacos

El Olympiacos no ha encontrado regularidad en la Champions:

  • 2 empates y 2 derrotas en cuatro partidos.
  • Igualó ante FC Pafos y PSV, pero cayó frente a Arsenal y Barcelona.

A pesar de su mal paso europeo, el conjunto de José Luis Mendilibar vive un buen momento doméstico:

  • Vienen de ganar 3-0 al Atromitos.
  • Suman 28 puntos en 11 partidos, liderando la Superliga griega por encima del PAOK.
  • Además, atraviesan una racha de 4 triunfos en sus últimos 5 encuentros (invictos en ese lapso).

En casa, son especialmente fuertes frente al Real Madrid:

  • Nunca han perdido ante el Real Madrid en Grecia.
  • 3 de los 4 duelos previos en territorio helénico terminaron en empate.
  • Su última victoria ante los blancos como local fue en 2005 (2-1).

Momento de forma: Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso atraviesa un pequeño bache:

  • No ganan desde el 4-0 al Valencia, hace tres semanas.
  • Desde entonces: 2 empates (Rayo y Elche) y 1 derrota (Liverpool).
  • Aun así, siguen líderes en La Liga con un punto de ventaja sobre el Barcelona.

En Champions League:

  • 3 victorias en sus primeros 3 duelos (Marsella, Kairat y Juventus).
  • Derrota reciente ante Liverpool (1-0).
  • Se mantienen séptimos en la tabla general.

La presión aumenta sobre Xabi Alonso por la falta de resultados recientes, aunque el vestuario respalda al entrenador.

Bajas y alineaciones probables

Olympiacos

  • Bajas seguras: Paschalakis y Angelakis.
  • Dani García, pieza de experiencia ante el Madrid, tiene riesgo de suspensión pero será titular.
  • Atento a: Ayoub El Kaabi (10 goles en 16 partidos), referencia ofensiva.
  • Podence apunta a iniciar por banda.

Real Madrid

  • Bajas seguras: Carvajal, Militao, Mastantuono.
  • En duda: Rüdiger, Tchouameni, Alaba.
  • Regresan al XI: Vinicius, Valverde y Camavinga.
  • Posible esquema 4-3-1-2, con:
    • Bellingham como mediapunta.
    • Mbappé + Vinicius como doble nueve.
    • Alexander-Arnold podría partir de inicio.

Pronóstico

Olympiacos 1-2 Real Madrid

Partido muy complejo de anticipar: Olympiacos llega en gran forma y es históricamente peligroso en casa frente al Madrid. Sin embargo, la jerarquía, la necesidad y el potencial ofensivo del conjunto blanco deberían imponerse.

Esperamos una victoria sufrida pero histórica para el Real Madrid en Atenas.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 25, 2025
