Olympiacos vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

El Real Madrid, máximo ganador de la Champions League, viaja a Grecia con una misión histórica: ganar por primera vez en casa del Olympiacos. Los blancos llegan séptimos en la clasificación general del torneo con 9 puntos, mientras que el club helénico ocupa la posición 31 con apenas 2 unidades.

Momento de forma: Olympiacos

El Olympiacos no ha encontrado regularidad en la Champions:

2 empates y 2 derrotas en cuatro partidos.

en cuatro partidos. Igualó ante FC Pafos y PSV, pero cayó frente a Arsenal y Barcelona.

A pesar de su mal paso europeo, el conjunto de José Luis Mendilibar vive un buen momento doméstico:

Vienen de ganar 3-0 al Atromitos .

. Suman 28 puntos en 11 partidos , liderando la Superliga griega por encima del PAOK.

, liderando la Superliga griega por encima del PAOK. Además, atraviesan una racha de 4 triunfos en sus últimos 5 encuentros (invictos en ese lapso).

En casa, son especialmente fuertes frente al Real Madrid:

Nunca han perdido ante el Real Madrid en Grecia .

. 3 de los 4 duelos previos en territorio helénico terminaron en empate.

Su última victoria ante los blancos como local fue en 2005 (2-1).

Momento de forma: Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso atraviesa un pequeño bache:

No ganan desde el 4-0 al Valencia , hace tres semanas.

, hace tres semanas. Desde entonces: 2 empates (Rayo y Elche) y 1 derrota (Liverpool) .

. Aun así, siguen líderes en La Liga con un punto de ventaja sobre el Barcelona.

En Champions League:

3 victorias en sus primeros 3 duelos (Marsella, Kairat y Juventus).

Derrota reciente ante Liverpool (1-0).

Se mantienen séptimos en la tabla general.

La presión aumenta sobre Xabi Alonso por la falta de resultados recientes, aunque el vestuario respalda al entrenador.

Bajas y alineaciones probables

Olympiacos

Bajas seguras: Paschalakis y Angelakis.

Paschalakis y Angelakis. Dani García, pieza de experiencia ante el Madrid, tiene riesgo de suspensión pero será titular.

Atento a: Ayoub El Kaabi (10 goles en 16 partidos), referencia ofensiva.

Ayoub El Kaabi (10 goles en 16 partidos), referencia ofensiva. Podence apunta a iniciar por banda.

Real Madrid

Bajas seguras: Carvajal, Militao, Mastantuono.

Carvajal, Militao, Mastantuono. En duda: Rüdiger, Tchouameni, Alaba.

Rüdiger, Tchouameni, Alaba. Regresan al XI: Vinicius, Valverde y Camavinga .

. Posible esquema 4-3-1-2 , con: Bellingham como mediapunta. Mbappé + Vinicius como doble nueve. Alexander-Arnold podría partir de inicio.

, con:

Pronóstico

Olympiacos 1-2 Real Madrid

Partido muy complejo de anticipar: Olympiacos llega en gran forma y es históricamente peligroso en casa frente al Madrid. Sin embargo, la jerarquía, la necesidad y el potencial ofensivo del conjunto blanco deberían imponerse.

Esperamos una victoria sufrida pero histórica para el Real Madrid en Atenas.

