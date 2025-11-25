Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La quinta jornada de la Champions League ofrece uno de los partidos más esperados de la temporada: Arsenal vs Bayern Múnich, un choque entre los dos mejores equipos de Europa según la clasificación general tras cuatro fechas. Tanto los Gunners de Mikel Arteta como los bávaros dirigidos por Vincent Kompany llegan con un impresionante pleno de 12 puntos, pero este miércoles en el Emirates Stadium, solo uno podrá mantener su récord perfecto.

Arsenal llega en su mejor momento: líder en Inglaterra e invicto en Champions League

El Arsenal arriba a este partido tras un contundente 4-1 en el derbi del norte de Londres ante el Tottenham, encuentro donde brilló Eberechi Eze con el primer hat-trick de la historia de este clásico en la Premier League. El gol desviado de Leandro Trossard abrió el marcador, y aunque Richarlison descontó con un gran pase de larga distancia, los de Arteta nunca vieron peligrar su ventaja.

Con esa victoria, los Gunners ampliaron su distancia en la cima de la Premier League a seis puntos, ratificando que pelear por un doblete Premier–Champions es un objetivo totalmente real. En Europa, su dominio ha sido absoluto: cuatro triunfos en cuatro partidos, 11 goles a favor y ninguno en contra, siendo estadísticamente la mejor defensa de la temporada.

El Arsenal buscará además su decimosexta victoria consecutiva en fase de grupos, una marca impresionante que habla de la evolución del equipo en competiciones internacionales. Sin embargo, este será el examen más exigente hasta el momento, ante un Bayern que también llega en estado de gracia.

Bayern Múnich: el ataque más demoledor de Europa también quiere el liderato

El Bayern Múnich de Vincent Kompany no mantiene el muro defensivo del Arsenal, pero su poderío ofensivo es probablemente el más temible del continente. Su última presentación en Champions League fue una declaración de intenciones: victoria 2-1 ante el campeón defensor Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, con doblete de Luis Díaz antes de su expulsión.

En la Bundesliga, los bávaros vienen de protagonizar un festival de goles tras remontar un 2-0 en contra para ganar 6-2 al Friburgo, con Michael Olise como figura indiscutible al participar en cinco de los seis tantos del equipo. A pesar de su gran momento, el Bayern ha mostrado ciertas fragilidades defensivas, especialmente a balón parado, y solo ha dejado su portería a cero en siete de sus 18 partidos de la temporada.

El histórico también juega a su favor: los alemanes acumulan cinco partidos consecutivos sin perder ante el Arsenal, con cuatro victorias incluidas, y eliminando a los ingleses por un ajustado 3-2 global en los cuartos de final de la Champions 2023-24.

Bajas, dudas y posibles alineaciones para Arsenal vs Bayern Múnich

El Arsenal recuperó a Noni Madueke y Gabriel Martinelli para el derbi, pero sigue sin poder contar con Viktor Gyokeres y Martin Ødegaard, ambos con molestias que los ponen en seria duda para recibir al Bayern. A ellos se suman las ausencias confirmadas de Gabriel Magalhães y Gabriel Jesus, mientras que Kai Havertz tampoco estará disponible tras sufrir un revés en su recuperación.

Piero Hincapié, cedido por el Bayer Leverkusen, tuvo una actuación sobresaliente en el derbi londinense y se espera que repita como titular en un once que podría mantenerse sin cambios, a pesar del inminente duelo por el liderato de la Premier League ante el Chelsea.

Por su parte, el Bayern deberá ajustar su ataque por la suspensión de Luis Díaz, quien recibió tres partidos de sanción tras su expulsión ante el PSG. La duda gira en torno a Serge Gnabry, exjugador del Arsenal, que espera recuperarse a tiempo de una lesión de rodilla. Jamal Musiala y Alphonso Davies están descartados, lo que abre la puerta a que el joven Lennart Karl, de 17 años, vuelva a ser titular tras marcar y asistir el fin de semana.

Pronóstico del Arsenal vs Bayern Múnich

Todo apunta a un partido vibrante entre dos equipos que se encuentran en su punto más alto de rendimiento. El Arsenal llega con una defensa impenetrable y un ataque cada vez más constante en los momentos decisivos, mientras que el Bayern tiene la profundidad y agresividad ofensiva más temida de Europa.

Las debilidades defensivas del Bayern, especialmente en jugadas a balón parado, podrían ser un factor clave, incluso sin la presencia del lesionado Gabriel en la zaga local. El Arsenal, sin embargo, también deberá resistir los embates de un rival que nunca baja la intensidad.

Pronóstico: Arsenal 2-2 Bayern Múnich.

Se espera un duelo de altísimo nivel, con intercambio de golpes y momentos de dominio alternado, donde el empate luce como el resultado más lógico dada la forma actual de ambos gigantes europeos.

Last modified: noviembre 25, 2025