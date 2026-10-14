Written by: octubre 14, 2026 Europa League

Marsella vs Olympiacos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Marsella vs Olympiacos

¡Olla de presión e intensidad absoluta en el sur de Francia para recibir a la ‘Hormiga’ González en la Europa League! El Olympique de Marsella recibe en el Vélodrome a Olympiacos en un duelo donde perder significaría rezagarse en la tabla. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Griegos tuvieron un gran debut, los Franceses cayeron en su presentación, por lo que en casa no pueden volver a fallar.

El equipo de Bruno Genesio llega urgido de una victoria tras caer estrepitosamente 4-1 ante Beşiktaş en la jornada inaugural viviendo un momento complicado, sin embargo justamente vienen de tomar un respiro el fin de semana venciendo al Troyes rompiendo su mala racha.

Por su parte, la escuadra helena desembarca motivada con tres puntos en la bolsa tras vencer 2-1 a Jagiellonia con anotación del mexicano ‘Hormiga’ González, así como su triunfo el fin de semana ante el Panathinaikos en el Clásico Griego.

Marsella tomará la iniciativa asociando la creatividad de Angel Gomes y la velocidad de Igor Paixão para alimentar la contundencia de Amine Gouiri. 

Olympiacos responderá ordenando su medular con Chiquinho y Kostas Fortounis para lanzar la potencia de Roman Yaremchuk y la frescura de la ‘Hormiga’ González.

La enorme presión que ejerce la afición francesa en el Vélodrome y la necesidad de redención en la plantilla local terminarán decantando el trámite en favor del Marsella. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Marsella 2-1 sobre Olympiacos. ¿Cuál es el tuyo?

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