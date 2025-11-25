Atlético de Madrid vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Atlético de Madrid presume un récord perfecto como local, mientras que el Inter de Milán llega con el puntaje ideal en la Champions League. Ambos colosos se verán las caras este miércoles en el Metropolitano, en un choque donde uno, o ambos, podrían romper su racha.

Será una reedición del duelo que tuvieron hace dos temporadas, cuando el Atleti eliminó al Inter desde el punto penalti. Hoy, el contexto es distinto: los rojiblancos aún no tienen asegurado su pase a los playoffs, mientras que los italianos continúan firmes en la cima del formato liguero.

Atlético de Madrid: fortaleza en casa y necesidad urgente de puntos

La campaña del Atlético ha sido irregular, con momentos brillantes y tropiezos dolorosos.

A mitad de la fase liguera, los de Simeone suman seis puntos y todavía necesitan más para meterse entre los puestos de clasificación.

Lo bueno y lo malo del Atleti en Europa:

Derrotas en Inglaterra: 3-2 vs Liverpool y un duro 4-0 vs Arsenal

3-2 vs Liverpool y un duro 4-0 vs Arsenal Goleadas en casa: 5-1 al Eintracht Frankfurt y 3-1 al Union SG

5-1 al Eintracht Frankfurt y 3-1 al Union SG Últimos 16 partidos en el Metropolitano: solo una derrota, con 10 victorias en los últimos 11

El equipo llega con buen impulso: cinco victorias consecutivas tras vencer al Getafe en La Liga.

En cuanto a plantilla, Simeone podría perder a:

Llorente , uno de sus mejores jugadores en la Champions (3 goles)

, uno de sus mejores jugadores en la Champions (3 goles) Jan Oblak, duda por molestias

Si Oblak no llega, Juan Musso tomaría el arco tras su reciente portería a cero.

En ataque, Griezmann, Sorloth y Raspadori pelean por acompañar a un Julián Álvarez que vive un momento espectacular: 14 goles en Champions desde el inicio de la temporada pasada.

Inter de Milán: perfecto en Europa, inestable en Italia

El Inter llega con cuatro victorias en cuatro partidos y un fútbol altamente competitivo en Champions.

Han vencido a Ajax, Slavia de Praga, Union SG y recientemente a Kairat (2-1), recibiendo un gol tras una larga racha de porterías en cero.

Sus números en Champions:

10 victorias en los últimos 11 partidos de fase liguera

partidos de fase liguera Ha mantenido su portería en cero en 11 de sus últimos 13 encuentros

encuentros Ha marcado mínimo dos goles en cada partido esta temporada

en cada partido esta temporada Uno de solo tres equipos con puntaje perfecto (junto a Bayern y Arsenal)

Su gran lunar está en Italia:

Perdió recientemente ante Nápoles, Juventus y en el Derby della Madonnina, lo que lo ha empujado al cuarto lugar en la Serie A.

Bajas y dudas del Inter:

Dumfries , duda por tobillo

, duda por tobillo Mkhitaryan y Darmian, entre algodones

Carlos Augusto podría aparecer en banda, mientras que Sucic y Zielinski se disputan un lugar en el mediocampo.

En ataque, Lautaro Martínez busca su titularidad número 50 en Champions, y llega en modo destructor:

12 goles en sus últimos 11 partidos europeos.

Pronóstico

El Atlético de Madrid necesita los puntos con más urgencia, y su fortaleza en casa es una garantía. Sin embargo, el Inter parece elevar su nivel cuando juega en Europa, especialmente en defensa, donde ha sido una muralla casi infranqueable.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-1 Inter de Milán

El Atleti empujará con el apoyo del Metropolitano, pero los nerazzurri tienen suficiente solidez y experiencia para escapar con un resultado positivo.

