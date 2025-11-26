Juárez vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LOS DIABLOS ROJOS DAN GOLPE DE AUTORIDAD 🔥🔥🔥!



Jesús Murillo puso al frente a Juárez apenas a los 3 minutos, sin embargo con goles del Pollo Briseño y Paulinho, el Toluca terminó remontando para llevarse el triunfo 2-1 en su visita al Olímpico Benito Juárez.



La serie se… pic.twitter.com/CS7FtpRuSc — Fulbox (@fulboxOficial) November 27, 2025

Este miércoles arranca oficialmente la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX, y lo hará con un duelo electrizante: FC Juárez vs Toluca, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final. Los Diablos Rojos llegan como líderes generales y actuales campeones del futbol mexicano, pero no pueden confiarse ante unos Bravos que vienen motivados tras superar el Play-In.

¿Cómo llega FC Juárez al partido de ida?

FC Juárez aterriza en estos Cuartos de Final con un envión anímico importante después de derrotar 2-1 a Pachuca en el partido definitivo del Play-In. Fue un duelo intenso, polémico y caliente, donde los Bravos aprovecharon su localía para asegurar el último boleto a la Liguilla.

El equipo fronterizo sabe que la ida será clave para sus aspiraciones. Jugar en casa les da la posibilidad de buscar una ventaja que les permita soñar con eliminar al líder del torneo. Además, Juárez llega con mayor ritmo competitivo, ya que viene de partidos de alto desgaste, lo que podría jugar a su favor en contraste con el descanso prolongado del rival.

¿Cómo llega Toluca a los Cuartos de Final?

Toluca cerró la fase regular del Apertura 2025 como líder absoluto, clasificando de forma directa y con varios días de preparación previa a la Liguilla. El cuadro escarlata llega con una plantilla sólida, bien trabajada y con la confianza de haber sido el mejor equipo del torneo.

Los Diablos buscarán sacar un resultado favorable en la ida para manejar con inteligencia la vuelta en el Estadio Nemesio Diez, donde suelen ser muy fuertes. Sin embargo, el plantel sabe que no será una serie sencilla: Juárez llega embalado, motivado y en buen momento futbolístico.

Antecedentes entre Juárez y Toluca

El historial entre ambas escuadras es sorprendentemente parejo. Se han enfrentado 14 veces, con un balance de:

5 victorias para FC Juárez

4 empates

5 victorias para Toluca

Aunque las estadísticas marcan equilibrio, Toluca llega como favorito por su condición de líder y actual campeón. Aun así, se espera una serie cerrada, intensa y con un Juárez decidido a dar la sorpresa.

Día, horario y transmisión del Juárez vs Toluca (ida Cuartos de Final)

Tras diversas especulaciones, la Liga MX confirmó los días y horarios de los Cuartos de Final. El duelo Juárez vs Toluca se jugará el:

Miércoles 26 de noviembre

19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio Olímpico Benito Juárez

El encuentro contará con una amplia cobertura televisiva a través de:

TV Azteca

Fox Sports

Caliente TV

Los Bravos buscarán aprovechar su localía para tomar ventaja, mientras Toluca intentará conseguir un resultado que le permita cerrar la eliminatoria con tranquilidad en casa.

Last modified: noviembre 26, 2025