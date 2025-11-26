Alajuelense vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Copa Centroamericana 2025

Copas Internacionales

El Xelajú Mario Camposeco visita este miércoles a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la ida de la gran final de la Copa Centroamericana Concacaf 2024, en un duelo que promete intensidad, nervio y un ambiente espectacular en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Cómo llega Xelajú a la final de la Copa Centroamericana

El cuadro guatemalteco llega a esta instancia luego de una campaña internacional histórica. Xelajú obtuvo su boleto a la final tras vencer al Real CD España de Honduras por 2-1 en la tanda de penales, después de un empate global 2-2 en los 180 minutos. Fue una semifinal dramática, en la que los “Súper Chivos” mostraron temple, resistencia y determinación para meterse por primera vez en una final de este calibre.

La participación de Xelajú en el torneo ha sido sobresaliente. Clasificó desde el Grupo D con un registro de tres victorias y solo una derrota, mostrando carácter y solidez. En los Cuartos de Final eliminó al Sporting San Miguelito de Panamá con un marcador global de 3-2, antes de protagonizar una semifinal cardíaca frente al Real España. El equipo llega motivado, con gran confianza y decidido a seguir haciendo historia.

Cómo llega Alajuelense: bicampeón y con bajas importantes

La Liga Deportiva Alajuelense es el actual bicampeón de la Copa Centroamericana y busca su tercer título consecutivo. El club costarricense llega nuevamente a la final luego de superar al Olimpia de Honduras en la tanda de penales por 3-0, tras empatar 2-2 en el global. Los manudos han demostrado ser un rival de jerarquía, acostumbrado a instancias decisivas y con un plantel experimentado.

Sin embargo, el equipo recibió una mala noticia a pocas horas del partido de ida: la baja del portero titular Washington Ortega, quien sufrió un desgarro en el duelo reciente ante Sporting. Ortega tuvo que abandonar el partido al minuto 79, encendiendo las alarmas del cuerpo técnico.

Ante esta situación, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez deberá ajustar su once inicial y todo apunta a que Bayron Mora será el encargado de custodiar el arco en este primer duelo. Aun con esta baja, Alajuelense mantiene el cartel de favorito por historia, plantel y momento futbolístico.

Camino de ambos equipos hacia la final

Xelajú ha sorprendido en su segunda participación en la competencia. Tras superar la fase de grupos, dejó en el camino a Sporting San Miguelito y luego a Real España, mostrando un crecimiento sostenido y un rendimiento convincente ante rivales de alto nivel regional.

Por su parte, Alajuelense avanzó desde el Grupo A con tres victorias y una derrota. En Cuartos de Final eliminó al Motagua de Honduras gracias a los goles de visita tras un global 2-2, y posteriormente venció al Olimpia para asegurar su regreso a la final.

Lo que está en juego: pase a la Copa de Campeones Concacaf 2026

El ganador de esta serie será coronado campeón de la Copa Centroamericana 2024 y, además, obtendrá un boleto directo a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Otros equipos ya clasificados a la próxima edición del torneo continental son:

Real CD España

CD Olimpia

CS Cartaginés

Sporting San Miguelito

Los dos primeros como semifinalistas eliminados, y los otros dos por el Play-In.

Fecha, horario y dónde ver Alajuelense vs Xelajú

El partido de ida de la final se jugará:

Miércoles 26 de noviembre

20:00 horas (tiempo de Costa Rica)

Estadio Alejandro Morera Soto

La transmisión será exclusiva por Disney+ Premium, por lo que se requiere una suscripción activa para ver el encuentro en vivo.

Last modified: noviembre 26, 2025