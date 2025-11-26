Tijuana vs Tigres EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Los Xolos tuvieron un cierre complicado de la fase regular. Aunque le arrebataron el invicto a Cruz Azul en la Jornada 11, desde ese momento solo pudieron sumar una victoria, dos empates y tres derrotas, además del resultado adverso frente a Tigres.

Sin embargo, después de la Fecha FIFA, el equipo de Washington Sebastián Abreu recuperó el rumbo y derrotó 3-1 a FC Juárez en el Play-In, asegurando su lugar en la Liguilla como el séptimo sembrado. Gilberto Mora llega como una de las figuras del equipo, especialmente después de su penal al estilo “Panenka”, evocando el histórico cobro del “Loco” Abreu en Sudáfrica 2010.

De los equipos clasificados directo, Tijuana solo perdió ante América y Tigres, mientras que logró empates valiosos ante Chivas, Rayados y Toluca, además de su triunfo frente a Cruz Azul. Ahora, frente a Tigres, buscarán dar un golpe de autoridad en casa.

Triple cartelera y horario especial para el Xolos vs Tigres

El duelo entre Xolos y Tigres tendrá un horario poco habitual para el centro del país, debido a la triple cartelera que solicitó América para evitar conflictos logísticos generados por el concierto de Junior H en la Plaza de Toros México durante el fin de semana.

Por ello, el partido se disputará muy tarde para la afición del centro del país, pero bajo un horario habitual para Tijuana.

Fecha, horario y dónde ver Xolos vs Tigres

Día: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Sede: Estadio Caliente, Tijuana

Estadio Caliente, Tijuana Hora CDMX: 23:00 horas

23:00 horas Hora Tijuana: 21:00 horas

21:00 horas Transmisión: FOX Sports y Caliente TV

Cómo llegan Xolos y Tigres al duelo de Ida

Xolos de Tijuana:

Cerraron la fase regular con derrota ante Rayados, Puebla, Tigres y Pumas, además de un empate contra Toluca.

Se repusieron con un triunfo ante Atlas y avanzaron al Play-In.

Derrotaron a Juárez 3-1 para clasificar a Liguilla.

Gilberto Mora llega como jugador clave tras su destacada actuación.

Tigres UANL:

Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

Solo una derrota en el torneo (1-3 vs América).

Empate sólido ante Rayados en el Clásico Regio.

Racha de 13 juegos sin perder durante la fase regular.

