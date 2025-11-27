Brasil vs Italia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Tercer Lugar Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Tras quedarse a las puertas de la gran final, las selecciones de Brasil y Italia se enfrentarán en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub-17, en un choque que promete intensidad, orgullo deportivo y la despedida de dos potencias juveniles que estuvieron muy cerca de pelear por el título.

Ambos equipos llegan golpeados anímicamente tras dolorosas eliminaciones en semifinales, pero con la firme intención de cerrar el torneo con una victoria que maquille el desenlace y confirme su alto nivel competitivo.

Brasil, invicto en tiempo reglamentario y verdugo de sí mismo en los penales

La participación de Brasil ha sido sólida a lo largo de todo el campeonato. La Seleção no ha perdido un solo partido en tiempo reglamentario en el torneo, un dato que refleja su regularidad y su competitividad constante. Sin embargo, su talón de Aquiles han sido las tandas de penaltis.

En semifinales, Brasil fue eliminado por Portugal tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y caer 6-5 desde los once pasos. Este fue su tercer partido que se definió en penales dentro del torneo, con un saldo de dos triunfos y una dolorosa derrota justo en el momento más decisivo.

A pesar del golpe, el conjunto brasileño buscará cerrar su participación con una victoria que reafirme su identidad futbolística, basada en el talento individual, la velocidad y la creatividad ofensiva.

Italia, de torneo perfecto a caída inesperada ante Austria

Del otro lado aparece una Italia que venía firmando un torneo casi perfecto. Antes de semifinales, los Azzurrini acumulaban siete victorias consecutivas, con 14 goles a favor y apenas 3 en contra, cifras que los colocaban como uno de los equipos más dominantes de la competencia.

Sin embargo, todo se vino abajo en semifinales, donde fueron superados con claridad por Austria por marcador de 2-0. El resultado fue un golpe inesperado para un equipo que había mostrado solvencia en todas sus líneas, pero que no logró descifrar el orden defensivo ni la contundencia del conjunto austriaco.

Ahora, Italia buscará reencontrarse con su mejor versión para despedirse del Mundial con un lugar en el podio.

Antecedentes: un único duelo con triunfo brasileño

Brasil e Italia solo se han enfrentado una vez en la historia del Mundial Sub-17, y fue en la edición de 2019. En aquella ocasión, la Seleção se impuso 2-0 en los cuartos de final gracias a los goles de Patryck y Peglow, un antecedente que añade un ingrediente extra a este nuevo enfrentamiento.

Aunque el historial es mínimo, ambos equipos se conocen bien por su tradición, estilo de juego y protagonismo constante en categorías juveniles.

Un partido que promete emociones, rotaciones y futbol ofensivo

El duelo por el tercer lugar suele ofrecer un escenario distinto al de la final. Es habitual ver mayor libertad táctica, rotaciones de jugadores que tuvieron menos minutos y un ritmo más abierto, con menos presión defensiva. Todo indica que este partido no será la excepción.

Brasil buscará despedirse con una victoria que alivie la frustración de la eliminación, mientras que Italia intentará demostrar que lo ocurrido en semifinales fue solo un tropiezo aislado dentro de un gran torneo.

Pronóstico: Italia parte con ligera ventaja en un duelo de goles

Por el nivel mostrado a lo largo del campeonato, Italia parece llegar un paso por delante, especialmente por su solidez colectiva y su regularidad previa a semifinales. Brasil, por su parte, mantiene el orgullo herido y la obligación histórica de competir hasta el final.

Pronóstico: Italia se quedará con el triunfo 2-1 en un partido abierto, de ida y vuelta, con muchas variantes, oportunidades de gol y la participación de jugadores que buscan ganarse un lugar en futuras convocatorias.

