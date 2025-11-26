Monterrey vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LOS RAYADOS DAN GOLPE DE AUTORIDAD 🔥🔥🔥!



Monterrey dio un gran paso rumbo a las semifinales del Apertura 2025 al vencer 2-0 al América con anotaciones de Sergio Canales y Fidel Ambriz.



La vuelta de los cuartos de final se disputará el sábado en el Ciudad de los Deportes… pic.twitter.com/GvIhMcBE89 — Fulbox (@fulboxOficial) November 27, 2025

La Liguilla del Apertura 2025 arranca con uno de los duelos más atractivos: Rayados de Monterrey vs Águilas del América, una serie cargada de historia reciente, alto nivel y una rivalidad que promete un nuevo capítulo emocionante. Los regiomontanos buscarán revancha luego de que el último cruce entre ambos en Liguilla terminó con los azulcremas levantando el título.

Contexto del duelo: revancha en el Gigante de Acero

La combinación de resultados al cierre de la fase regular dejó al América en cuarto lugar con 34 puntos y a Rayados en quinto con 31 unidades, configurando lo que muchos consideran la llave más pareja de los Cuartos de Final.

El primer capítulo de esta serie se jugará el miércoles 26 de noviembre a las 21:10 horas (centro de México) en el Estadio BBVA, mejor conocido como el Gigante de Acero. El encuentro podrá seguirse por televisión en TUDN, Canal 5 y vía streaming en ViX, además del habitual minuto a minuto de Claro Sports.

Así llega Monterrey: invicto en casa y con cuentas pendientes

Los Rayados concluyeron la campaña regular con nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, pero lo más destacado es que no perdieron en casa en todo el torneo. En sus ocho juegos como local sumaron cinco triunfos y tres empates, con un rendimiento sólido de 18 goles a favor y solo nueve en contra.

El recuerdo más reciente frente al América en el Gigante de Acero no es del todo positivo: en la Jornada 9 del Apertura 2022, Monterrey ganaba 2-0, pero terminó empatando 2-2 tras una remontada azulcrema en los minutos 82 y 89. Ese golpe anímico dio inicio a una mala racha en la que Rayados apenas pudo sumar dos victorias en sus últimos ocho duelos de aquel torneo.

Hoy, con el apoyo de su afición y una localía fuerte, Monterrey busca iniciar con ventaja esta serie.

Así llega el América: regularidad, experiencia y buen cierre

Las Águilas cerraron la fase regular como cuartos de la tabla, sumando 10 triunfos, cuatro empates y solo tres derrotas. En condición de visitante, su rendimiento también fue competitivo: tres victorias, cuatro igualdades y dos tropiezos, con 15 goles anotados y 13 recibidos.

El América llega con la motivación de ser el vigente campeón en su último cruce directo contra Rayados en Liguilla, y con la confianza de haber sido capaz de remontar en su último duelo en Monterrey. Su cierre de fase regular fue positivo, con cinco victorias, dos derrotas y un empate, perfilándose como un rival difícil de superar en instancias decisivas.

Triple cartelera y ajustes por concierto en Ciudad de los Deportes

Un detalle particular de esta serie es que tanto la ida como la vuelta formarán parte de una triple cartelera para evitar conflictos con el concierto de Junior H, programado en la Plaza de Toros México el fin de semana. Esto evita que el América reciba una sanción por parte de la alcaldía Benito Juárez, y obliga a ajustar los horarios oficiales de la Liguilla.

La vuelta se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, también con programación especial para no coincidir con el evento musical.

Horario y dónde ver Rayados vs América

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Hora: 21:05 – 21:10 (Centro de México)

21:05 – 21:10 (Centro de México) Sede: Estadio BBVA (Gigante de Acero)

Estadio BBVA (Gigante de Acero) Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Last modified: noviembre 26, 2025