Tigres vs Tijuana EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡ASÍ LO HACEN LOS GRANDES 🔥🔥🔥!



Con doblete de Juan Brunetta y anotaciones de Nico Ibáñez, Jonathan Herrera y Juan Pablo Vigón, los Tigres aplastaron 5-0 a Tijuana para conseguir su boleto a las semifinales con un global de 5-3 remontando el 3-0 que los Xolos habían conseguido… pic.twitter.com/jfSFDJfo1B — Fulbox (@fulboxOficial) November 30, 2025

Los Cuartos de Final del Apertura 2025 presentan uno de los escenarios más dramáticos de la Liguilla. Tigres UANL está obligado a una remontada épica en casa frente a Xolos de Tijuana, luego de caer de forma sorpresiva por 3-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Caliente. Ahora, el Estadio Universitario será el escenario donde los felinos buscarán escribir una nueva página de heroicidad en su historia reciente.

El conjunto fronterizo dio un golpe de autoridad en la ida y llega con una ventaja que lo coloca muy cerca de las semifinales de la Liga MX. Sin embargo, en una Liguilla donde nada está escrito, Tijuana sabe que no puede confiarse frente a un rival que suele crecerse en noches decisivas.

Tijuana sorprendió con un 3-0 contundente en la ida

El partido de ida, disputado la noche del miércoles 26 de noviembre, mostró a un Tijuana agresivo, ordenado y letal. Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Sebastián Abreu apostó por la presión alta y los ataques directos, estrategia que rápidamente dio frutos.

Al minuto 27, Kevin Castañeda abrió el marcador con un disparo raso desde fuera del área tras un error defensivo de Tigres. En la segunda mitad, Mourad El Ghezouani aumentó la ventaja al 54’ con un certero cabezazo tras un tiro de esquina. El golpe definitivo llegó al 71’, cuando Domingo Blanco asistió a Gilberto Mora, quien definió con la zurda para sellar el 3-0.

Tigres intentó reaccionar con el ingreso de André-Pierre Gignac, pero la defensa de Xolos y las intervenciones de Antonio Rodríguez mantuvieron el arco en cero.

Abreu apuesta por el talento mexicano y le da resultados

Uno de los aspectos más destacados del triunfo de Xolos fue la utilización de ocho futbolistas mexicanos en el once titular. Abreu ha sostenido su proyecto en el impulso del talento nacional, una decisión que ha rendido frutos en los momentos más importantes del torneo.

Jugadores como Ramiro Árciga, Iván Tona, Kevin Castañeda y el propio Gilberto Mora fueron pilares en el funcionamiento del equipo, consolidando una base mexicana que hoy sostiene la ilusión fronteriza de colarse a las semifinales.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a semifinales?

El panorama para Tigres es claro y sumamente exigente. Los felinos están obligados a empatar como mínimo el marcador global para avanzar, ya que un empate en el global les daría el pase por su mejor posición en la tabla general.

Para lograrlo, el equipo regiomontano necesita ganar por tres goles de diferencia.Marcadores como 3-0, 4-1 o 5-2 le permitirían a Tigres avanzar. Cualquier resultado inferior lo dejaría eliminado del torneo.

Tijuana, en cambio, puede clasificar con un empate, una victoria o incluso perdiendo por dos goles de diferencia, ya que seguiría con ventaja en el global.

Tigres llegó como favorito, pero hoy está contra la pared

El contexto previo a la serie colocaba a Tigres como uno de los grandes candidatos al título. Finalizó el torneo regular como segundo lugar de la tabla con 36 puntos y una de las mejores defensas del campeonato, al recibir apenas 16 goles en 17 jornadas.

Además, los universitarios acumulaban cuatro triunfos consecutivos sobre Xolos y partían como favoritos en las casas de apuestas. En contraste, Tijuana había clasificado séptimo tras superar a Juárez en el Play In, con un balance irregular de seis victorias, seis empates y cinco derrotas.

La goleada en la ida cambió por completo el panorama de la eliminatoria y dejó a Tigres en una situación crítica.

Fecha, hora y dónde ver Tigres vs Tijuana en la vuelta de Cuartos de Final

El partido de vuelta entre Tigres y Xolos de Tijuana se disputará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de Caliente TV, FOX, Tubi y Canal 7 de TV Azteca, en una noche que promete una de las atmósferas más intensas de toda la Liguilla.

Una serie que pondrá a prueba el carácter de Tigres y la solidez de Xolos

Tigres está obligado a salir al ataque desde el primer minuto, asumir riesgos y buscar un gol temprano que encienda la esperanza de la remontada. Enfrente, Tijuana apostará por el orden, el contragolpe y la administración de su amplia ventaja para sellar su pase a semifinales.

El desenlace no solo definirá a uno de los semifinalistas del Apertura 2025, sino que también pondrá a prueba dos proyectos opuestos: la jerarquía y experiencia de Tigres contra el proyecto joven, mexicano y ambicioso de Xolos de Tijuana.

Last modified: noviembre 29, 2025